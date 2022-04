En el show La Peña con Morfi de Telefe, Echeverry reveló que Montaner le daba trabajo para que pueda ahorrar y viajar a Estados Unidos para verse con Evaluna. “Montaner me ayudó dándome trabajo, me daba para grabar unos demos. Yo creo que él nunca necesitó esos demos. Yo creo que él me ponía a grabar para que pudiera ahorrar para visitar a Evaluna y así yo sintiera que nadie me estaba invitando”.