Teresa Ruiz: La ‘perfecta’ actriz mexicana que le da brillo al apasionante proyecto de Mark Wahlberg

Sabemos que esta película lleva seis años en proceso para Mark; cuéntanos un poco sobre cómo llegó este proyecto a tu vida...

Me enviaron el guión. Lo leí. Me gustó mucho porque hablaba de la vocación y la fe y la capacidad de un ser humano para redimirse y crecer y convertirse en quien esa persona quiera llegar a ser. Y me reuní con la directora al día siguiente de leer el guión y hablamos sobre lo que me gustaba. Y ella me contó su visión, y realmente nos llevamos bien. Es muy inteligente, fuerte y hermosa, por dentro y por fuera. Solo quería trabajar con ella porque era muy gentil y sabía lo que quería. Ella escribió el guión, lo está produciendo y lo dirigió. Y luego le agradé. Entonces hicimos un Zoom con Mark, y leímos el guión por Zoom porque estaba filmando una película lejos y yo estaba en México. Y eso fue interesante porque era la primera vez que hacía una lectura con Zoom. Luego terminé la llamada, fui a cenar, y luego Mark me llamó mientras estaba cenando y dijo: ‘¿Sabes qué, Teresa? no queremos esperar. Eres la Carmen perfecta y nos gustaría que vinieras con nosotros. Este proyecto es uno de los proyectos más importantes de mi vida, si no el más importante. Y quiero que vengas’. Todos los que están trabajando en el proyecto son casi como mi familia. Así que me sentí como si fuera un invitado en esta fiesta que se había estado gestando durante tanto tiempo. Así que entré y realmente me recibieron y me enseñaron todo lo que habían estado investigando y ensayamos durante aproximadamente un mes. Fue realmente una gran experiencia.