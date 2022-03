“Tomé lo que puede considerarse la decisión más estúpida de mi vida. Solo por un momento, perdí el respeto por el deporte. Lo que me llevó a una de las peores pesadillas que alguien puede tener”, se lee al inicio de su mensaje, en el que detalló cómo fue que casi pierde la vida.

“Después de chocar a +100km/h una de las únicas cosas que recuerdo es que, antes de darme cuenta no podía mover nada de mi pecho a mis pies, estaba gritando que no dejaran mi hermana se acercara. No sabía lo que iba a pasar y solo de pensar en que esa iba a ser la última vez que me vería, sinceramente, entré en pánico”.