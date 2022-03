Exprometida de ‘Chicharito’ Hernández espera su primer bebé con un delicado diagnóstico

Lucía Villalón, periodista deportiva y quien en 2017 fuera prometida de Javier ‘Chicharito’ Hernández, anunció este lunes por la tarde que espera a su primer bebé. Una noticia que divide su corazón entre alegría y preocupación, ya que a la par de la buena nueva de su embarazo, la española reveló que su bebé fue diagnosticado con gastrosquisis, un delicado padecimiento que lo hará pasar por el quirófano en el primer minuto de su vida.

“¡+1! ¡Bebé muy especial en camino!”, escribió junto a una linda foto junto a su pareja, Gonzalo Melero, el centrocampista del Levante UD. “¡¡No ha llegado todavía y ya le queremos como si estuviese aquí… incluso más!! Lo que estaba claro es que iba a ser especial…”, continuó la futura mamá para dar a conocer la condición de su bebé.

“Este fin de semana hemos estado en la mejor ciudad que hay para rezar por nuestro bebé y para enseñarle que va a tener que ser fuerte y luchar más de la cuenta… ¡como un gladiador!”, anotó Lucía dando a entender que se trata de un varoncito, aunque no ha confirmado el género.

“Estamos de 14 semanas y le acaban de diagnosticar gastrosquisis… ¡¡Algo de lo que no habíamos oído hablar jamás, pero en lo que nos vamos a hacer expertos!!”, agregó. Y explicó sobre la enfermedad: “Al parecer no se le ha cerrado bien la pared abdominal y tiene parte de los intestinos fuera de su cuerpecito… hay que rezar para que no vaya a más y ya sabemos que no se va a arreglar por sí solo; tendrá que nacer antes de tiempo, por cesárea y le tendrán que operar nada más nacer”.

Lucía se mostró fuerte y optimista en su mensaje; sin embargo, está preocupada por su salud y la de su bebé: “Se nos parte el alma sólo de pensarlo… que tenga que pasar por algo así tan chiquitito ¡¡¡Pero puede con esto y mucho más!!! ¡Y nosotros tendremos que ser fuertes y aprender!”.

El actual estado de salud de su bebé

Tras publicar su mensaje, la reportera y el futbolista recibieron los mensajes más tiernos de sus amigos y colegas, dando ánimos para superar esta prueba y pronto estar tranquilos con la familia que tanto desean. Lucía intentó ser lo más específica con su anuncio, y para no dejar espacio a dudas añadió los reportes médicos que ha recibido sobre su pequeño.