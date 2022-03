Álex Fernández y su esposa Alexia dan la bienvenida a su primera hija Mía

Además de eso, ‘El Charro de Huentitán’ le recomendó encontrar un balance entre los escenarios y su hogar. “Que me enfocara en mi carrera artística; que me hiciera metas, me propusiera todo, pero que no dejara que la carrera me consumiera, a grado tal, que descuidara a la familia porque al final de cuentas es lo que más importa y no te das cuenta de que las descuidas hasta que ya pasó muchísimo tiempo”.

Álex y Alexia se casaron por lo civil en mayo del año pasado, después de un noviazgo de 10 años. En septiembre, revelaron en exclusiva a ¡HOLA! México que estaban esperando su primer hijo y un mes después, organizaron un espectacular baby shower para anunciar que serían padres de una niña.

¡Felicidades a los orgullosos papás!