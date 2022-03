Esposa de Fernando del Rincón le dedica un emotivo mensaje tras su partida a Ucrania: ‘Que Dios guíe tus pasos’

Jullye Giliberti, esposa de Fernando del Rincón usó sus redes sociales para expresar su sentir ante la partida de su esposo, el periodista Fernando del Rincón, quien fue enviado al frente de guerra en Europa del Este. El comunicador de origen mexicano viajó a Ucrania como enviado especial de CNN en Español para la cobertura de la invasión rusa, que al momento ha dejado miles de pérdidas humanas, y tres millones de desplazados. La actriz agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo y las buenas vibras que le han hecho llegar para que su marido cumpla su misión y regrese con bien.

©@juliegiliberti



Jullye Giliberti le dedicó unas palabras a su esposo, quien viajó a Ucrania para reportar la invasión rusa

En un primer post, publicado en su cuenta de Instagram, Jullye publicó una de las stories del presentador de noticias, en la que contaba cómo sería su travesía hasta Ucrania. De Miami, voló a Ámsterdam, para luego llegar a Cracovia, en Polonia y por tierra, llegar a Ucrania. “Envíenmele!!! Todas sus bendiciones y toda la protección del mundo para él… Por favor, que Dios guíe cada uno de tus pasos mi cielo, mi vida entera, aquí te esperamos de regreso mi guerrero. Con el corazón en la mano pero siempre confiando. Cuídate, amor de mi vida. TE AMO, ‘mi campeón de campeones’”.

En otro video, donde se mostró con los sentimientos a flor de piel, Giliberti agradeció a todos por sus muestras de cariño y contó cómo fue para ella ayudar a Fernando a preparar sus maletas y despedirlo en el aeropuerto.

“Han sido días de preparativos, de empacar ropa térmica, hay -10° grados en Ucrania. Me tocó organizar todo, ayudarlo”, contó. “Nos paramos de madrugada, lo dejé en el aeropuerto. Mi cabeza, obviamente tratando de calmarme para que él se fuera en paz. Pero bueno, imposible no llorar, que no te pasen por la cabeza muchas cosas, y pues nada, uno está vulnerable y con sentimientos encontrados”.

A su llegada a Polonia, Fernando del Rincón descubrió que su equipaje no llegó al destino. “Fernando llegó a Polonia, no le llegó la maleta, que es parte de lo que él necesita para estar en el viaje, él está súper cansado”, compartió Jullye. Por fortuna, horas después de ese inconveniente, la aerolínea logró que el equipaje llegara a Polonia.