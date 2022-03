José Ventura sorprendió con su colección ‘Dreams of a Young heart’ en NYFW

En el marco de New York Fashion Week 2022, hubo un diseñador que llamó nuestra atención por su propuesta. El dominicano José Ventura, sorprendió con su colección “Dreams of a Young heart” dentro de la plataforma de Fashion Designers of Latin America.

La colección fue inspirada en una experiencia personal del diseñador: su vida cotidiana lidiando con la epilepsia. El talentoso diseñador presentó una paleta de colores negro y blanco con acentos en verde, rojo, púrpura y fucsia.

José quiso reflejar a través de los colores, volúmenes y líneas estructuradas y asimétricas como su mente y emociones se mantienen en un cambio constante. Su marca, Ventura, está inspirada en quienes trabajan en todo el mundo, persiguiendo sus sueños.

Durante el show, los encargados de abrir y cerrar la pasarela fueron los actores Thomas Canestraro y Nick Topel, quienes actualmente participan en la serie “And Just Like That” que se transmite por HBO.