¿Por qué Selena Gomez se presentó descalza en los SAG Awards?

A principios de este mes, la estrella recordó uno de sus peores momentos en una alfombra roja. Gomez habló acerca de su look para la Met Gala de 2018 en una entrevista a Glamour UK, describiéndolo como “un desastre de belleza”.

“Mientras me preparaba para la Met Gala hace unos años, me pusieron un poco de loción para broncear y se veía realmente hermoso – pero conforme fue avanzando la noche, se empezó a oscurecer y a oscurecer”, recordó. “Cuando me senté, vi una fotografía de mí misma y me veía completamente anaranjada. Y ahí estaba yo, en este prestigioso evento– mi primer pensamiento fue – ‘¡Tengo que salir de aquí!”.