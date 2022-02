Exclusiva: Estos son los tres presentadores de Premio Lo Nuestro 2022: Yuri, Alejandra Espinoza y Gabriel Soto

Eres una mujer con cambios constantes, ¿qué estilo tienes pensado para la noche?

Siempre me gusta sorprender pero ahora mismo estoy atada de manos porque no puedo hacer ningún cambio en mi look porque me encuentro rodando novela pero me tocara inventar en cuanto a vestidos y maquillaje, así que Lucia Maldonado (Stylist) y Lio Maldonado (hair stylist) tienen mucho que planear.