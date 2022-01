En exclusiva: Soltera, feliz y con nuevo look, ¡Denise Bidot regresa a Nueva York!

Y precisamente tú, pensando así, curvilínea y saludable, te convertiste en una ‘top model’ a nivel mundial… ¡Cómo es la vida! ¿verdad?

Heredé de mis abuelitos la fe en Dios y he sido siempre de fluir con la vida, creo que estaba destinada a que todo se diera así: estaba en el lugar correcto en el momento correcto. A los 18 años me mudé a California porque quería ser actriz, las oportunidades no surgían y me hice maquilladora. Me invitaron a maquillar a una modelo de tallas grandes. En ese shoot la fotógrafa me preguntó si no había pensado ser modelo, pero yo me reí, “¿cómo? Si yo soy bajita y gordita”. Solo había visto a modelos altas y flacas, jamás se me habría ocurrido. Me llamó durante un mes para convencerme y pensé, “no pierdo nada, yo misma me hago mi maquillaje y que me tome las fotos si quiere”.

Ella compartió las imágenes y de pronto muchísima gente le contactó para preguntarle quién era yo. Empecé una fotito aquí, otra allá, a hacer algunos editoriales y de ahí en adelante ya no paré: eso fue en el año 2006 y estamos a punto de comenzar el 2022 -recuerda ella misma impactada, al contemplar de pronto su larga trayectoria-. Al llegar a California no tenía idea de qué iba a ser de mi vida, pero esta mujer vio algo en mí que yo nunca había visto y decidí aprovechar la oportunidad ya que la actuación no me la estaba dando, entré por esa puerta con seguridad y fe y a tirar p’adelante… -afirma con simpatía.