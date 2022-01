Giselle Blondet y su hija pasaron por el quirófano por la misma razón

Giselle Blondet inició el año con una nueva historia en pro de su salud. Desde hace tiempo, la actriz y presentadora tenía síntomas que, a pesar de exámenes médicos, no llegaban a una conclusión. Tras una severa investigación, notó que muchos de sus malestares podrían ser ocasionados por la Breast Implant Illness, y decidió retirarse los implantes de seno para mejorar su estado de salud. Lo que jamás imaginó es que su hija, Gabriella Pabon, estaba pasando por la misma situación y, al igual que ella, se había informado sobre la enfermedad y llegó con el mismo médico que su mamá.

Este martes, Giselle estaba lista para entrar a quirófano, pero antes del explante, compartió cómo fue su experiencia al enterarse de que su hija pasó por la misma situación. Hace un mes, Gaby se realizó el explante y asegura que se siente muy bien.

“Lo hice porque llevo muchos años con síntomas como que no podía concentrarme o enfocarme, se me olvidaban las cosas y a mí no se me olvida nada. Estaba muy cansada todo el tiempo, podía dormir 12 horas y se sentía como si no hubiera dormido en meses. Dolor de cabeza, migrañas... muchos síntomas”, reveló la hija de Blondet en el video compartido por su mamá.

Giselle tenía síntomas similares. Además de la artritis reumatoidea que en meses recientes le ha dado más molestias. Las chicas se hicieron pruebas de todo. Chequeos médicos que les decían que estaban sanas, que no había problemas de sangre, ni neurológicos y que sus órganos funcionaban bien. “Me decían: ‘Tienes que beber agua’ o ‘Es hormonal’, que es la contestación que más me ponía tensa porque es todo lo que le ocasiona (problemas) a las mujeres”, expresó Gabriella.

“Lo más increíble es que ella estaba haciendo todo este research y no lo habíamos conversado. Cuando me llama y me dice el nombre del médico, resulta que era el mismo, la misma práctica”, dijo Giselle decidida en seguir adelante con el procedimiento.

La solución a problemas de estética que tiene consecuencias en la salud

Giselle Blondet y su hija son sólo dos de los millones de mujeres que se han sometido a una cirugía de implante de senos para mejorar su apariencia física. La actriz explicó que se decidió por ella luego de tener tres hijos no estaba a gusto de cómo lucía. En el caso de su hija, recordó que fue ella quien se las obsequió, aunque hoy se siente culpable de haberlo hecho.