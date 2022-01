En exclusiva: Ariadna Gutiérrez comparte su lucha con la depresión y como la terapia con caballos la salvó

¿Cómo fue que descubriste que los caballos te hacían bien?

Tengo muchos amigos psicólogos y he ido a terapia muchas veces. Lo de los caballos fue más que todo, no fue específicamente terapia equina, pero fue lo que le hacía falta a mi vida, esa conexión con la naturaleza con los animales. Yo soy amante 100% de los animales y siempre he tenido una conexión muy interesante con los caballos y fue gracias a la pandemia que empecé a hacer más actividades al aire libre, como ir a ver caballos y fortalecer esa conexión que tengo con ellos.

De verdad, es lo que ha llenado mi vida en los dos últimos años. No es tanto como terapia equina, a mí me gusta mucho hacer el salto a galope, lo he hecho competitivamente y esa de verdad es mi pasión. Estar al lado de un caballo, tocarlo, acariciarlo, alimentarlo, limpiarlo. Simplemente estar al lado de él, solo con la energía y las vibraciones que tiene el caballo es sanador. Así ha sido mi relación con ellos y lo recomiendo muchísimo.