Lucero aclara si es verdad que su hija ya tiene novio

Lucerito Mijares desató una ola de rumores sobre su posible primer amor. La hija de Lucero y Manuel Mijares parecía haber sido flechada por Cupido y de inmediato las miradas se posaron sobre Emiliano Gatica, un influencer mexicano que en varias ocasiones recibió comentarios muy lindos en sus publicaciones de parte de la chica. Lucero está al tanto de los rumores de romance, y aclaró si su hija está enamorada.

©@oficialmijares



Manuel Mijares y su hija Lucerito

“¡Ay, no! No tiene novio”, dijo ante varios medios de comunicación cuando fue interceptada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y es que, en días pasados, Lucerito comentó: “Te amo” en algunas publicaciones de su supuesto novio, además de posar junto a él en fotos que el joven ocultó de sus redes sociales cuando iniciaron los rumores.

“No es su novio, es su amigo, es su amigo”, aclaró la también mamá de José Manuel. Siempre sonriente, Lucero aceptó que sus hijos ya no son unos niños y que están en edad de iniciar una relación sentimental. “Creo que ya se puede ser suegros en la vida, pero no, no es novio”, reiteró. Además, agregó que sus hijos tienen bajo control el tema de mantener un noviazgo sano.

Manuel Mijares, ¿papá celoso?

Aunque fue breve su convivencia con los medios, Lucero también aclaró si ella y su exesposo son padres sobreprotectores con el tema de los novios. “Cero celosa, y Mijares tampoco. Es tranquilo”, expresó.

Precisamente hablando de celos, a Lucero también la cuestionaron sobre la presentación que tuvo junto a su ex y Saúl ‘Canelo’ Álvarez en Año Nuevo, en la que supuestamente el boxeador coqueteó con ella y se dirigió a Mijares como si aún fuera su pareja, gestos que habrían causado incomodidad en el cantante. “¡Ah, le vale!”, dijo ella sin dar más importancia al tema y dejando ver que no había nada de tensión entre ellos. “Como él (Canelo) dice, no sabe cantar pero le gusta”, agregó sobre el cover de Joan Sebastian que hizo el boxeador, “le echó muchas ganas, eso sí”, concluyó Lucero.