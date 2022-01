Cada detalle, por mínimo que sea, se está cuidando para que no se divulgue en las redes sociales antes de la boda. Tan es así que los proveedores de alimentos, bebidas, equipo y mobiliario tuvieron que firmar contratos de confidencialidad. Entre los contratos destaca uno más: el de la novia. La familia Montaner le hizo firmar que no publicaría nada de la fiesta y no hablaría de ella con los medios antes del gran día, según informó Maite Peñoñori del programa Intrusos.