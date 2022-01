Conoce a Kimberly Guilfoyle, la futura y preparada esposa de Donald Trump Jr. que tiene raíces latinas

Presentadora de televisión

Se graduó de la Universidad de California y recibió el Juris Doctor de la Universidad de San Francisco en 1994. Después estudió en el Trinity College de Dublín, a la par publicó una investigación sobre los derechos de los niños y el derecho internacional en la Comunidad Económica Europea.

En 2004 se muda a Nueva York, fue presentadora del programa Both Sides a Court TV y analista legal de CNN en el show presentado por Anderson Cooper.

En 2006, se unió a Fox News, donde fue presentadora del programa The Lineup hasta que fue cancelado. Luego, fue copresentadora de The Five entre 2011 y 2018.

Asimismo, trabajó en Outnumbered, Is it legal?, un programa de radio presentado por Brian Kilmeade, On the Record, Justice with Judge Jeanine y Fox and Friends.