El baile de Lele Pons que no gustó a su mamá

Lele Pons tiene en su madre a la confidente más incondicional y una gran compañera de aventuras, pero no siempre la señora Anna Maronese está de acuerdo con su hija y como toda mamá, tiene un límite. En uno de sus más recientes posts en Instagram, Lele, cuyo nombre completo es el de Eleonora Pons, dejó ver como un sensual bailecito a la orilla de la piscina puso de malas a su mamá, quien se la llevó a rastras.

©@lelepons



Lele Pons y su madre tienen una gran relación

La mamá de Lele no toleró el baile con el que su hija le dio la bienvenida al 2022 y así lo demostró. La reacción quedó captada en video, ocasionando todo tipo de reacciones por parte de los amigos y seguidores de la estrella. “Too inappropriate for my mom😂😂😂 (wait for it ) TE AMO MAMAA (Demasiado inapropiado para mi mamá)”, escribió la también intérprete en su cuenta de Instagram.

Loading the player...

Aunque pareciera que de verdad estaba molesta, podría ser que la señora Anna fuera la cómplice perfecta para un video más de su hija, ya que la mamá de la influencer suele aparecer en algunos de sus clips demostrando que al igual que su famosa hija, tiene un gran sentido del humor.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.