Dayanara Torres cerró el 2021 agradecida por ‘el gran amor’ que llegó a su vida

La revelación de su romance

Fue en septiembre pasado cuando Dayanara Torres reveló en una entrevista a Michelle Galván de Primer Imacto (Univision) que estaba saliendo con alguien. “Sí, sí creo en el amor y estoy contenta”, dijo entre risas. “Ahora mismo estoy contenta, estoy feliz”. Eso sí, la originaria de Toa Alta, Puerto Rico, se reservó la identidad de su pareja.

Esta es la primera vez desde 2019 que Torres se refiere a una nueva ilusión amorosa. Recordemos que a inicios de ese año, su prometido, Louis D’Esposito, la dejó cuando ella enfermó de cáncer y comenzó su tratamiento.

Sobre ese amargo capítulo en su vida, la boricua dijo lo siguiente a Michelle Galván: “Tantos años dedicada a mis hijos, nunca conocieron a nadie, o sea, esta persona parecía el correcto (D’Esposito) y pues se conocieron, salíamos en familia, viajamos en familia, pero desafortunadamente cuando pasa lo de mi cáncer y mi tratamiento era mucho para él, y pues fue honesto y lo dijo, pero si no fuera por él no me lo hubiese chequeado”.

