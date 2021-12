Jacky Bracamontes celebra el cumpleaños de sus gemelas con fiesta de ‘Frozen’

Jacky Bracamontes y su esposo Martín Fuentes hicieron realidad los sueños de sus hijas, las gemelas, Emilia y Paula, para celebrar su cumpleaños número tres. Las niñas pidieron una fiesta temática de Frozen y sus papás pusieron manos a la obra. Todo, desde los atuendos de las festejadas hasta los postres, tenían motivos relacionados con la famosa película de Disney.

Jacky Bracamontes con sus cinco hijas

En sus redes sociales, Jacky dio un vistazo de la decoración del lugar, la cual estaba formada por globos blancos, azules y morados. Además de eso, para las más pequeñas, instalaron una mesa como de picnic donde las festejadas se sentaron junto con sus mini invitados y sus hermanas mayores, ‘Mini Jacky’, Carolina y Renata, quienes lucieron unos vestidos de cuadros a juego.

Para tener la diversión asegurada, los niños contaron con un brincolín, además de diversas actividades como pintura y juegos didácticos. En cuanto al menú de los más pequeños, estos disfrutaron de nuggets y pasta.

Por lo que dejaron ver los orgullosos padres de las niñas, las cumpleañeras la pasaron realmente bien en su día especial.

Las festejadas la pasaron de maravilla en su día especial

La llegada de las gemelas

Tras tener a su tercera hija, Jacky y Martín hablaron de la posibilidad de tener un cuarto hijo, y cuando estuvieron de acuerdo, fueron con un especialista para que les ayudara a tener un bebé, y que este fuera niño. Pero al momento de elegir un tratamiento, la presentadora de televisión optó por un método no tan invasivo, sin ebamrgo su doctor le dijo que podría haber al posibilidad de que en lugar de un niño, fuera una niña.

A pesar de ello, Jacky accedió y llevaron a cabo la inseminación artificial. Semanas después, cuando regresó al médico para el seguimiento de su embarazo, descubrió que ¡esperaba gemelas!

“La primera vez que fui al doctor, que me hice la prueba y sabía que estaba embarazada, llego y me checa, no estaba Martín, estaba de viaje y me dice: ‘Hay dos…’. Lloré semanas, yo creo que dos semanas lloré”, reveló en una reciente entrevista. “El quinto (bebé) me sacó de mi zona de cuadradez, yo creo, porque soy muy cuadrada, muchas veces. Lloré mucho, sin saber si eran niños, niñas. Ya cuando vino la hora de saber el sexo, cuando nos dijo que eran dos niñas, me morí de la risa. Ahí fue cuando dije: ‘¡Claro! Tenían que ser niñas, por supuesto, además mi vida es todo rosa, puro castillo de princesa…’”, dijo.