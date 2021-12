Matthew McConaughey nos cuenta que enfrentó el rechazo como su personaje de ‘Sing 2’, Buster Moon

El decidido personaje de koala de Matthew McConaughey, Buster Moon, está listo para mostrarle al mundo todo lo que tiene en la película animada Sing 2. La adorable secuela de Sing protagonizada por las voces de McConaughey, Bono, Scarlett Johansson, Reese Witherspoon, Tori Kelly, Halsey y más, llega a los cines el 22 de diciembre y te hará reír y cantar todo el tiempo. La comedia musical sigue al Sr. Moon mientras planea el espectáculo más grande de su vida. Pero, por supuesto, debe superar obstáculos, como convencer a la estrella de rock retirada Clay Calloway (Bono) para que participe en la producción. ¡HOLA! USA tuvo la oportunidad de charlar con McConaughey sobre la película antes de su lanzamiento, y nos contó sobre cómo enfrentar el rechazo al igual que el Sr. Moon, los artistas con los que desearía haber trabajado y los consejos que daría a los artistas que persiguen sus sueños. Mira el video y no te pierdas la entrevista completa a continuación.

Al comienzo de la película, Buster Moon escucha esas brutales palabras. No eres lo suficientemente bueno. ¿Esa línea te trae algún recuerdo de cuando estabas al comienzo de tu carrera?

“Nunca escuché a nadie decir ‘no eres lo suficientemente bueno’. Eso es algo realmente desagradable para decir. Me rechazaron y dijeron: ‘no tienes lo que se necesita para esto’. ‘El que sigue, por favor’. Y creo que eso es parte de perseguir cualquier sueño que tengamos. Nos rechazarán y deberíamos ser rechazados. No deberíamos poder hacer todo. A veces los rechazos son muy buenos, porque o te hacen decir: ‘Oh, voy a esforzarme más’ o ‘sabes qué, voy a elegir un camino diferente’. Así que no tuve a nadie que dijera ‘tú eres lo suficientemente bueno’, pero tuve muchas veces donde lo dejaron muy claro. Me lo dejaron saber: “no te elegimos para este trabajo”.

Has trabajado con muchas estrellas, pero ¿te has sentdo como Clay Callaway cuando se trata de un artista con el que quieres trabajar?

“Sabes, hubiera sido maravilloso trabajar con el fallecido Paul Newman. Aunque en cuanto a músicos, sería genial crear algo con Bob Dylan”.

Hay millones de artistas emergentes, como el Sr. Moon. Yo soy uno de ellos. ¿Cuál es su consejo para los artistas en estos tiempos?

“Bueno, asegúrate de tener la habilidad innata para hacer lo que estás persiguiendo. Asegúrate de que realmente tienes algo. Porque es una tontería perseguirlo si no eres bueno en eso. Entonces, primero si tienes la habilidad innata, ahora prepárate para esa carrera. Toma más riesgos, déjate empoderar por el mundo, diciéndote, ‘no’. Porque mira, en esto, si eres un artista, no hay señales de se necesita ayuda. Nadie está mirando. Nadie está buscando el siguiente, ni te dirán: ‘por favor. Te aceptaremos’. Es un privilegio poder hacerlo, y debes tener la mentalidad de un perdedor para hacerlo. Así que arriesga más y ve el fracaso en el rechazo como parte de la experiencia”.

