Esposa del presentador Edgardo del Villar lo recuerda con un emotivo mensaje

“Ya ha pasado un año sin ti papi… ha sido uno de los años más duros que he vivido. No tenerte allí para mi cumpleaños número 16, mi graduación y otras metas en la vida, lo que siempre has querido que logré, ha sido difícil; pero a pesar de todo eso supe que estabas ahí animándome y justo a mi lado gritando “BRAVO PRINCESA”.

“Ya ha pasado un año y todavía no sé qué decir. pero quería decirte que te amo ÚNICA. De aquí al cielo te mando un abrazo y un bezo enorme! ❤️ You might be gone but never forgotten”, culminó su escrito junto a una serie de fotografías con algunos momentos entre padre e hija.

