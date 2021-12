La actriz Michelle González, quien forma parte del elenco Mi Fortuna es Amarte -trabajo que Carmen Salinas dejó de imprevisto por el derrame que sufrió- le dedicó un sentido mensaje.

“Carmelita, donde quiera que estés, sé que estás bien, en paz, reunida con tu hijo. Nos vemos en otra vida, porque tú y yo nos conocemos de muchas vidas! Nuestro cariño y nuestra conexión tiene historia! En esta vida nos tocó muy poco tiempo juntas, pero siempre lleno de amor, de respeto, de risas! Nunca olvidare el primer día que te conocí, y me felicitaste por mi trabajo, me decías de ciertas escenas que habían sido tus favoritas y yo no podía creer que te acordaras de todos esos momento...”.

“La primera vez que me dijiste que yo hubiera sido una gran ‘aventurera’, donde me augurabas llegar y todos esos consejos que me diste que los guardare siempre en mi corazón, atesorados! El último día que te vi, en la presentación a medios, nos tocó juntas, y me tomaste de la mano durante todo ese tiempo, y siempre encontrabas el momento de decir positivo sobre mí y mi trabajo, porque así eras tú mi reina, siempre tratando de ayudar a los demás, de que todos brilláramos!”.

“No puedo creer que estoy escribiendo esto, pero te recordaré siempre como una leyenda, una mujer fuerte, alegre, divertida, bondadosa, con un corazón enorme, picara, llena de amor! Que dejó una enorme huella y de quien me siento sumamente honrada de haber conocido! Te amo mi Carmelita DEP”.