Karol G muestra las lesiones que sufrió tras aparatosa caída

Karol G tuvo una fuerte caída durante uno de sus conciertos el pasado fin de semana en la FTX Arena, en Miami, Florida. La intérprete, quien está de gira con su Bichota Tour, se tropezó y cayó por una de las escaleras que servían de escenografía en el escenario. Carolina Giraldo, nombre real de la intéprete, rodó por las escaleras, hasta que cayó de rodillas sobre la tarima. Segundos después, se puso de pie y con la ayuda de sus bailarines y el cariño del público, continuó con el concierto. Más tarde, Karol mostró las consecuencias de este resbalón, el cual le dejó unos cuantos moretones y unos rasguños.

Karol G sufrió una aparatosa caída en un show en Miami

En sus redes sociales, Karol dio un vistazo a sus fans de los golpes que le dejó esa accidentada presentación. La colombiana presentó moretones y golpes en la espalda, los brazos y los muslos. La herida más seria de todas fue en la rodilla derecha, además de que en el pie izquierdo le colocaron unas bandas especiales para tratar su lesión. Por si fuera poco, la intérprete de Tusa a la intérprete de Tusa también se le volaron algunas de sus uñas postizas, las cuales ya le fueron sustituidas.

Karol G mostró a sus fans las consecuencias de su caída

“Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió la rodilla. Me duele todo, pero nada ustedes creen que después de haber llenado este Arena por primera vez en mi vida …Yo quería que fuera perfecto”, señaló al borde del llanto.

Ni la caída, ni los golpes que sufrió opacaron su brillo, pues al día siguiente de este suceso, se presentó por primera vez en el famoso Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Con un lleno total, Karol se entregó por completo a sus fieles seguidores, quienes recibieron una gran sorpresa. Los asistentes al show no contaban con la participación de un invitado muy especial: Anuel AA, el exnovio de Karol.