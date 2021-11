La anécdota poco conocida entre la princesa Diana y Freddie Mercury en un bar

Un 24 de noviembre de 1991 y un día después de darle a conocer al mundo su enfermedad, Freddie Mercury murió en su cama a causa del sida. Tenía, apenas, 45 años. Su imagen volvió a tomar notoriedad en 2018 con el estreno de la película Bohemian Rhapsody y recientemente, la BBC puso al aire un documental llamado Freddie Mercury: The Final Act en el que a través de testimonios de amigos y allegados recrea cómo el cantante pasó sus momentos finales.

©GettyImages



La princesa Diana y Freddy Mercury salieron de fiesta en 1998

Sin embargo, la vida de la estrella del rock también está llena de anécdotas y detalles curiosos que sorprenden a su gran masa de seguidores, como por ejemplo aquella vez que salió de fiesta con la princesa Diana a escondidas. El cantante británico se llevó a la Lady Di a un bar gay a finales de la década de los 80 disfrazada de hombre para que no sea reconocida.

De hecho, fue el mismo actor Remi Malik, quien interpretó a Freddie Mercury en su biopic, quien dio a conocer la historia de esta divertida aventura.

Del mismo modo, Cleo Rocos, una actriz brasileña muy reconocida en Reino Unido, también contó a detalle lo que sucedió aquella noche de 1998, cuando Diana tenía 27 años y 8 de casada con el príncipe Carlos.

Diana mantenía una amistad con el presentador Kenny Everett, quien a su vez era muy amigo de Freddie Mercury, y fue el que los presentó. Al poco tiempo frecuentaban en reuniones y comidas.

“Siempre había una gran emoción y ansiedad al recibir una invitación para un alegre almuerzo con la Princesa Diana. Ella era una gran fan del Kenny Everett Show y nos conocíamos hace años. Tenía un encantador y alegre sentido del humor”, comienza el relato de Rocos en su libro The Power of the positive drinking.

©GettyImages



Este 24 de noviembre se conmemoran 30 años de la muerte del cantante

Rocos señala que en una ocasión se reunió para un almuerzo en Bombay Brasserie, Kensington, junto a Diana y Everett, en donde tomaron unos Bellini de champagne y durazno. Luego de unas cuantas risas, fueron al penthouse de Kenny para ver la sitcom estadounidense The Golden Girls.

Aquella noche, Kenny y Cleo habían hecho planes para reunirse con Freddie Mercury, quien ese entonces ya era toda una prominente figura mundial. Al llegar, todos estaban viendo la tele y personificando a los personajes con disfraces y comentando sus secretos más íntimos los cuales han sido fielmente guardados por todos ellos.