Wisin y Yomaira le dan la bienvenida a su cuarto bebé

¡Bienvenido, Daniel! Wisin y Yomaira le han dado la bienvenida a un bebé sano. La legendaria superestrella del reguetón compartió por medio de sus redes sociales el adorable momento cuando sus otros dos hijos acurrucan al nuevo integrante de la familia.

“Les confieso que en el 2016 entendí que no es a mi manera si no a la de Dios. Que no es como yo diga, que es lo que diga EL CABALLERO DE LA CRUZ. Después de dudar , creer, llorar , reír, ayer a las 3.21 PM Dios nuevamente marca mi vida 😭 sin merecer absolutamente nada , gracias por tu misericordia, nunca pedí belleza , nunca pedí que fuera niña o niño solo pedía por salud y por misericordia todos los días 🙏🏻”.

©Hola



Wisin y Yomaira Portada Digital HOLA! USA

La estrella puertorriqueña también elogió a su esposa por su fuerza y amor incondicional. “@Godneverfailsco, eres una guerrera, gracias por enseñarme no con palabras si no con hechos, un privilegio tenerte, Dios te bendiga mucho 👸🏼❤️”, escribió.

Wisin dedicó amables palabras al médico que ayudó en la sala de partos, y agregó que su bebé llegó en el momento perfecto. “@maryrose_concepcion_md Gracias por ser una gran doctora y por ser un excelente ser humano, no tengo palabras para agradecerte lo qué haz hecho. @implante1 gracias por ayudarme y por hacerlo con profesionalismo, con entrega y con honestidad 🤴DANIEL, un niño saludable que llego en el momento correcto para bendecir nuestra familia”, resaltó.

En el verano de 2021, Wisin y Yomaira abrieron sus corazones a HOLA! USA y revelaron detalles de su embarazo y cómo Victoria vivirá para siempre en el corazón de todos. La pequeña murió un mes después de nacer debido al síndrome de la trisomía 13. La pareja se enteró de la enfermedad congénita de su hija durante el quinto mes de gestación.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.