Bella Hadid revela su batalla contra la ansiedad: ‘Lloro todas las noches’

Bella Hadid habló abiertamente sobre su lucha contra la ansiedad por medio de una emotiva publicación en la que se deja ver llorando y afligida. La modelo de 25 años empezó su confesión a manera de respuesta a un video de su amiga, Willow Smith, en la que habla sobre la importancia de la salud mental, las inseguridades que con las que las muchas personas se enfrentan a diario y la incertidumbre de no saber exactamente cuál es su lugar en el mundo.

©@bellahadid



Bella Hadid habla abiertamente sobre su lucha contra la ansiedad

Luego, Bella compartió una galería de imágenes en las que aperece sumergida en un mar de preocupación y un pie de foto que dice: “<@willowsmith> Te amo y amo tus palabras. Me hizo sentir un poco menos sola y por eso me gustaría publicar esto”.

En su extenso y conmovedor relato, habló tamabién un poco sobre lo que vive a diario. Aseguró que desde hace años viene batallando con noches llegas de angustia y miedo. También exhortó a sus seguidores que si s sienten solos busquen ayudad. “La enfermedad mental/desequilibrio químico no es lineal y es casi como una montaña rusa de obstáculos que fluye ... tiene sus altibajos, y va de lado a lado”, señaló.

En su mensaje explicó que las redes sociales no son reales y que debes comprender tus traumas, desencadenantes, alegrías y rutina para que con el tiempo vayas aprendiendo más sobre tu propio dolor y cómo manejarlo.

©@bellahadid



En su mensaje explicó que las redes sociales no son reales

“Las redes sociales no son reales. A veces lo único que necesitas oír es que no estás solo. Así que yo te digo: no estás solo. Te quiero, te veo y te escucho”, recalcó.

Esta no es la primera vez que la modelo habla abiertamente sobre su lucha contra la ansiedad. A inicios de este año comentó que se tomó un break de redes sociales para enfocarse en su bienestar y en su salud mental.

En ese momento contó que se dedicó a leer libros de auto ayuda, aprovechó para andar a caballo, disfrutar del medio ambiente y conectar con sus cristales. “Puede tratarse de días, semanas o meses, pero todo acaba mejorando. Me llevó mucho tiempo meterme eso en la cabeza, pero ya he pasado por muchas crisis de nerviosismo y extenuación como para darme cuenta”, puntualizó.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.