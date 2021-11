Conoce algunas de las dominicanas llevando con orgullo su bandera tricolor

“Soy una Dominicana 360 porque he aprendido que para ser feliz debes hacer todo aquello que tu corazón sienta”, la Dra. Tania Medina le comenta a HOLA! USA. “Con organización, amor y respeto puedes llegar hacer todo lo que quieras ser. Tú también puedes ser una Dominicana 360”.

“Yo soy una Dominicana ‘adoptada’ 360 porque todos los días para mi son días de superación”, dijo Evelyn Betancourt a HOLA! USA. “Siempre doy lo mejor de mi para brillar, tanto a nivel personal como profesional. 360 somos todas las mujeres que salimos al mundo a ser mejor en todos los aspectos de nuestra vida”.

“Yo soy una Dominicana 360 porque tengo la gracia de Dios en mí,” nos aseguró la influencer y artista Chiky Bombom La Pantera. “Soy una mujer sumamente auténtica y no he tenido que hacer negativo o afectar a otros para poder hacer mis sueños realidad. Hasta lo malo me sale bien y todo eso es gracias a Dios y al público que me sigue”.