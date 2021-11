Will Smith revela uno de los traumas más densos que vivió de niño

Una de los rasgos más resaltantes de Will Smith es su gran profesionalismo, sinceridad y buen sentido del humor, ya que le ha regalado a su público grandes momentos en la pantalla plagados de una conexión palpable. A lo largo de los últimos años, también ha demostrado que esa cercanía con sus fans es producto de su carácter directo a la hora de hablar de temas delicados de su vida. Recientemente, el actor de 53 años dio un adelanto sobre su libro donde él mismo narra y confiesa lo complicada que fue la relación con su padre en su infancia y episodios familiares que lo marcaron.

©GettyImages



El actor de 53 años dio un adelanto sobre su libro de memorias próximo a publicarse este 9 de noviembre

En un extracto de su primer trabajo de su ejemplar editorial, el recordado “Príncipe de Bel Air” reveló detalles de su complicada relación con su progenitor, que falleció de cáncer en 2016. El actor, que fue criado por Will Sr y su madre Caroline Bright, relató un terrible acto de violencia suscitado entre sus padres.

“Cuando tenía nueve años vi a mi padre pegarle un puñetazo a mi madre en el lado de la cabeza, con tanta fuerza que se desmayó. La vi escupir sangre. Ese momento, en esa habitación, definió quién era yo más que cualquier otro momento de mi vida”, escribe Will Smith.

El trauma que le generó ese espisodio familiar lo persiguió durante gran parte de su existencia. “Todo lo que he hecho desde entonces [ los premios y reconocimientos, la atención y los focos, los personajes y las risas] ha sido una discreta línea de perdones a mi madre por no haber actuado ese día, por haberle fallado y no haberme enfrentado a mi padre, por ser un cobarde”, señaló.

Del mismo modo, Smith admitió haber tenido tendencias homicidas en contra de su figura paterna, justo en la etapa en que su papá enfermó de cáncer y a él le tocó velar por su cuidado.