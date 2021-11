Daniel Sarcos y su sorprendente pérdida de peso, ¡bajó 42 libras!

Daniel Sarcos decidió darle un giro drástico a su vida por cuestiones de salud. El presentador de televisión sorprendió al revelar que perdió cerca de 42 libras (19 kilogramos) en los últimos meses. El propio conductor explicó que, no solo se debió a una cuestión estética, sino que sus exámenes médicos arrojaron ciertos niveles que encendieron las alarmas, por lo que puso manos a la obra y decidió poner fin a los hábitos que le estaban haciendo daño, como el consumo de alimentos chatarra o una vida sedentaria.

©@alessandraville



Daniel Sarcos logró su meta de bajar 42 libras

En su perfil de Instagram, donde tiene casi dos millones de seguidores, el conductor detalló su bajada de peso, además de presumir que también estaba estrenando look, luciendo jovial y lleno de energía. “¡42 libras menos! Sigo revelando la verdad sobre mi cambio de look! Después de las vacaciones de verano tomé la decisión conjuntamente con mi flia y un grupo de grandes profesionales de la medicina de ponerle fin a la situación de sobrepeso con la que venía arrastrado en los últimos tiempos, no es solo un asunto de apariencia (muy importante para el mundo en que me desempeño ), primordialmente por un asunto de salud , mis valores se habían alterado a niveles que encendieron las alarmas”.

El presentador de Aquí se habla español, agregó que más adelante seguiría compartiendo más detalles de su proceso y de cómo ha vivido esta transformación.

Su pareja, Alessandra Villegas reaccionó al post con unos emojis, dando su aprobación al cambio de look, así como a la pérdida de peso del padre de su hijo. Sus fieles seguidores también celebraron que el conductor esté cuidando de su salud y le dejaron todo tipo de mensajes de apoyo.