Francisca no lo toleró y decidió alzar la voz para poner un alto a este tipo de acciones. “Mi gente, les agradezco todos sus comentarios y preocupaciones, ¡pero yo ya solté todos esos traumas del color de piel y del pelo malo o bueno! ¡Si me veo más oscura no pasa nada! ¡¡Pues porque lo SOY y amo serlo!! ¡Entendí que no hay un problema conmigo, el problema lo tiene el que me mira!”, escribió orgullosa de sí misma.