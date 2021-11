Thalía se disfrazó como uno de los personajes de la serie de El Juego del Calamar de Netflix. La cantante escribió en sus redes sociales que Halloween era una de sus celebraciones favoritas.

“Halloween me encanta solamente por dos razones. ¡Los disfraces y los dulces! Si por mi fuera yo podría disfrazarme todos los días! Amo el proceso, el plan, el detalle y la diversión. Me encanta la libertad de ser y hacer lo que uno quiera. Este disfraz me encantó. Mucho detalle en el maquillaje. Dimensión con morados, amarillos, marrones”.

“ El reto más grande fue la nariz y la boca. Él tiene nariz más ancha así que no le di brillo, y la hice con maquillaje mate en un solo color. Y los labios súper pequeños y bajos para darle más espacio entre la nariz y el labio superior. Siento que este personaje es muy interesante en esta escena final. Así que a divertirse en este Halloween 🎃”.