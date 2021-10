Guaynaa está de estreno: ‘Soy un tipo que me gusta cantarle a la vena, a la luz de la música’

¿Qué otras cosas te gustaría hacer en tu faceta más personal?

En mi faceta personal me gustaría viajar. No soy de lujos, mi casa no es la más lujosa del mundo. Me gustaría viajar para ver culturas y eso para experimentar y crecer como persona. Soy un nómada, me encanta viajar, lo que no me gustan son los aviones (risas). Así que en la faceta personal, viajar un rato más. Diría que plantearse una familia, de casamiento y de hijos, creo que todavía, un par de añitos más, haciendo giras y eso. Quisiera ir a Alaska, que hay uno de esos retiros espirituales y energéticos bien bonitos, Canadá, México, Perú. Siento que tengo mucho que aportar al mundo, me gustaría moverme de sitio en sitio.