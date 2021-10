Altair Jarabo sufre aparatoso accidente en casa

Altair Jarabo sufrió un aparatoso incidente en casa, del cual ya se recupera. La actriz de telenovelas llamó la atención de los medios porque lució una de sus manos vendada. Ante las preguntas de los reporteros, la estrella de televisión contó que el accidente en casa fue tan grave, que tuvo que pasar por el quirófano y le colocaron un clavo en la mano, pues ésta quedo severamente afectada luego de quedar atrapada en la puerta de su casa.

©@altairjarabo



Altair Jarabo terminó en el quirófano por culpa de un incidente en casa

Jarabo, quien recién se casó con el empresario francés Frédéric García, contó: “Fue error mío. La puerta de mi casa es muy gruesa y muy pesada y en un error de cálculo se me machucó y quedó hecho papilla, la verdad. (Estuvo) espantoso”.

Debido a la gravedad de la lesión, Jarabo, de 35 años, tuvo que ir al hospital donde fue sometida a una operación. “(Tuve una) cirugía, (me colocaron) un clavo”, reveló la actriz. Pese a la dolorosa lesión, la actriz se mostró de buen ánimo.

Sobre la alfombra roja del evento, realizado en la Ciudad de México, una vez más Altair destacó que su esposo, quien es 18 años mayor que ella, siempre la apoyará en las decisiones relacionadas con su carrera y agregó cómo es que se organizarán para divivir sus tiempos entre Francia y México.

©@altairjarabo



Altair Jarabo y su esposo pasarán sus días entre Francia y México

“Aquí está mi familia, mi trabajo, tendremos una base aquí, una base allá, yo no me puedo escapar de México, ni México de mí. Frédéric es un hombre muy grande, muy seguro de sí mismo y, al revés, me impulsa a que yo crezca, analizar con él los proyectos que yo tengo”, aseguró.

