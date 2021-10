Celebridades reaccionan a la tragedia en el set de la película de Alec Baldwin

Alec Baldwin estaba inmerso en su nuevo proyecto en el Rancho Bonanza Creek. Rust, una cinta western que él mismo produce y de la que también es protagonista terminó en tragedia este jueves, cuando Baldwin disparó un arma de utilería que causó la muerte de Halyna Hutchins de 42 años, jefa de fotografía; y dejó herido gravemente a Joel Souza de 48, quien fuera director del film.

El incidente conmocionó a Hollywood en general, con muchos cineastas y actores compartiendo sus reacciones.

“Fui muy afortunado de haber tenido a @halynahutchins como mi directora de fotografía en Archenemy. Era un talento absolutamente increíble y una gran persona ”, escribió Joe Manganiello.

Baldwin publicó su declaración en Twitter, compartiendo lo angustiado que se sintió por el trágico accidente. “No hay palabras para expresar mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se llevó la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada”, escribió. “Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia y estoy en contacto con su esposo, ofreciéndole mi apoyo a él y a su familia”.

El tema ha conmocionado a la comunidad cinematográfica, con actores, directores, escritores y directores de fotografía que comparten su indignación por el incidente y se expresan sobre los peligros de los sets de las películas.

Debra Messin

En respuesta a una investigación criminal, la actriz escribió: “Absolutamente no lo es. La utilería es algo que le dieron a él. Él la usó en la escena. Entonces pasó un evento catastrófico en el que Halyna Hutchins perdí la vida y Jose Souza resultó herido. Rezo por la familia de ambos.

Elijah Wood

Absolutamente horribles y devastadoras noticias sobre la cinematógrafa, Halyna Hutchins. Mi corazón está con su familia.

Patricia Arquette

Mi corazón está con la familia de Halyna Hutchins. Qué pérdida tan conmovedora. Le mando oraciones a Joel Souza. Estoy segura de que todos están devastados. Alec Baldwin disparó un arma de utilería que mató a la directora de fotografía e hirió al director.

Dara Resnik

Yo estaba en el set de Shooter cuando un camarógrafo fue herido en la frente y había sangre por todos lados. Estuve en un set en donde las personas fácilmente pudieron ser arrolladas por un tren. Rodar películas es muy peligroso. Y necesitamos tener más cuidado al respecto. RIP Haluna Hutchins.

Anthony Atamanuik

RIP Halyna, y como Paul dijo, esto no debió haber pasado en ningún set. He trabajado con pistolas que han sido checadas hasta tres o cuatro veces. No puedo imaginar lo que Alec está pasando. Es impensable que algo así haya sucedido.

El set de filmación de Rust se ha cerrado y la producción paró indefinidamente. “Todo el elenco y el equipo han quedado absolutamente devastados por la tragedia de hoy, y enviamos nuestro más sentido pésame a la familia y seres queridos de Halyna. Hemos detenido la producción de la película por un período indeterminado y estamos cooperando plenamente con la investigación del Departamento de Policía de Santa Fe. Brindaremos servicios de asesoramiento a todos los que estén conectados con la película mientras trabajamos para procesar este terrible evento”, dijo la producción en un comunicado emitido el jueves.