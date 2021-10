Bianca Marroquín celebra 20 años triunfando en Broadway

Octubre es un mes muy importante para la icónica Bianca Marroquín, quien además de celebrar 20 años en la obra de Broadway Chicago, asume un nuevo reto al interpretar por primera vez el papel de Velma Kelly y despedirse de su querida Roxy Hart a quien interpeto por más de 1 década.

Bianca es la primer mexicana en triunfar en Broadway, HOLA! USA tuvo la oportunidad de entrevistarla y nos confesó que se siente muy agradecida de estar de vuelta en los escenarios que tanto extrañó durante más de 18 meses.

Marroquín llegó a Estados Unidos hace 20 años sin saber que se convertiría en un icono del teatro y fuente de inspiración para muchos latinos, nos dice que el camino no ha sido fácil, pero demuestra que es posible con disciplina y pasión.

Actualmente, los 3 protagonistas de la obra Chicago son latinos y en algun momento compartió escenario con Jaime Camil como Billy Flynn y poco a poco se ha ido rompiendo ese “techo de cristal” que existía.

Cuando le preguntamos sobre cómo se siente de interpretar a Velma Kelly, nos dijo que la considera un regalo de la vida, aunque no deja de sentir nostalgia por Roxy Hart, a quien considera su bendición. Con esta oportunidad, Bianca se dice lista para salir de su zona de comfort, considera que Velma es un papel mucho más retador físicamente, ya que requiere mucha concentración y movimientos precisos.

©GettyImages



Bianca Marroquín es la primer mexicana en triunfar en Broadway

Como parte de las celebraciones del fin del Mes de la Herencia Hispana, “Chicago” ofrecerá una función dedicada a VIVA Broadway, programa del que ha sido embajadora desde hace más de 10 años, la puesta en escena también esta de celebración, tras 25 años sigue siendo un clásico de Broadway.

Bianca se quiere mantener cercana a su público y tiene una función especial llamada “Where are you” en The Green Room 42 de Nueva york.

Una puesta en escena intíma, con un repertorio que abarca diversos ritmos, géneros y estilos. Como bailarina, cantante y actriz, Bianca no puede evitar tomarse en serio sus ritmos y sus movimientos. Es un viaje emocional, sincero, cómico y emocionante sobre lo que ha aprendido, logrado, perdido y ganado a lo largo de su vida.

©Custom



Bianca Marroquín tendrá un show especial en NYC

