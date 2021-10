Humbe, de Tiktok a los Latin Grammy

A tus 20 años ya la estás rompiendo no sólo en redes, sino que también estás nominado como mejor artista nuevo en los Latin grammys, ¿Cómo te sientes?

Estoy muy feliz y muy emocionado de que me hayan considerado para estos premios y para todo lo que me están considerando, siempre digo que no hago música para que me premien pero es muy bonito que reconozcan todo lo que todo lo que he trabajado.