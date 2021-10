Ricky Martin aclara los rumores sobre el aspecto de su rostro: ‘No me he hecho nada en la cara’

Ricky Martin ha estado en el ojo público desde hace días, luego de que se diera a conocer una entrevista reciente como parte de su regreso a los escenarios. Dicha conversación llamó la atención por el aspecto del rostro del puertorriqueño, pues lucía diferente. Sus seguidores aseguraban que era consecuencia de un procedimiento estético, mientras que otros decían que era el paso de los años. Tras especulaciones y rumores, al fin el propio Ricky ha revelado la razón por la que su cara lucía un aspecto diferente.

©@ricky_martin



El intérprete aseguró que no se ha hecho nada en la cara y que ese día usó un suero, el cual le causó una inflamación

En Instagram stories, el cantante, quien está de gira con Enrique Iglesias y Sebastián Yatra, explicó: “Hola familia, ¿cómo están? Estoy aquí porque creo que algunos de ustedes están muy preocupados, preocupados porque supuestamente me hice algo en la cara y yo no me he hecho nada en la cara, te lo juro”.

Loading the player...

“Mira tengo líneas, bótox... si me pongo bótox, si me pongo fillers (rellenos) se los hubiese dicho porque yo no tengo nada que esconder, pero ese día, el día de la entrevista lo que sí hice diferente fue ponerme un suero de multi vitaminas y yo creo que ahí vino una reacción rara a mi piel donde simplemente me inflamé, pero fuera de eso, un día normal”.

El puertorriqueño indicó que, pese a su imagen, no quiso posponer sus encuentros con la prensa. “Eso sí ,no quise cancelar las entrevistas con todo y la inflamación lo hubiese hecho para que no tuviese yo que estar haciendo este video”. El cantante también hizo hincapié en que él estaba en perfectas condiciones y dejó de lado los rumores sobre su salud: “Está todo bien, mi vida está normal, estoy muy saludable”.

Incluso al final del video, hizo unas gesticulaciones para demostrar que no estaba usando ningún filtro o algo por el estilo. Con esta aclaración, los fans del cantante han quedo un poco más aliviados.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.