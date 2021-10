Ojani Noa, exesposo de Jennifer Lopez, peleará contra Lamar Odom

Como era de esperarse, en esa conversación surgió el nombre de su ex Jennifer Lopez. El cubano fue cuestionado sobre el hecho de haber estado casado con ‘La Diva del Bronx’ y que su fama se debía, en gran medida, a ese capítulo en su vida personal.

“Mucha gente no sabe que antes de casarme con ella ya hacía muchas cosas para Telemundo, para Univision, modelaba, trabajaba en shows para Versace, Calvin Klein. Cuando la conozco a ella, yo trabajaba para los restaurantes Larios de los Estefan. Ella empezaba a crecer su carrera como actriz. Nos casamos. Me mudo a Los Ángeles y nos divorciamos. Eso me cambió la vida, porque me ven como el ex, pero no ven lo que había antes”.