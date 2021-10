Angelina Jolie y su hija Zahara reaparecen elegantísimas en una alfombra roja

¡Cita para dos! Y qué mejor si es entre madre e hija... Angelina Jolie fue acompañada por su hija Zahara al evento ‘Power of Women’ de Variety, el cual se llevó a cabo el pasado jueves en el Wallis Annenberg Center for the Performing Arts en Beverly Hills. Ambas desfilaron por la alfombra roja y se dejaron ver bellísimas; cada una con su estilo particular.

©GettyImages



Madre e hija lucieron espectaculares en el evento de Variety

Para la ocasión, Jolie usó un vestido plisado de manga larga y cuello alto en seda marrón hasta el piso. En cuanto a su look, la actriz de Inocencia Interrumpida se mostró con un smokey eye suave, una piel radiante con un poco de lipstick rojo en los labios. La artista llevó el pelo con unas ondas suaves.

©GettyImages



Angelina Jolie y su hija Zahara en un evento en Beverly Hills el pasado jueves

La hija adolescente de la actriz, a quien comparte con Brad Pitt, se mostró sofisticada con un look todo en blanco, compuesto por una blusa de manga tres cuartos y unos pantalones de tiro alto con un cinturón de hebilla gruesa y unos sneakers a juego. Con la mejor de sus sonrisas, madre e hija posaron gentilmente para los fotógrafos que las esperaban con ansía en la alfombra roja.