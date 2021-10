El padre de Britney Spears deja de ser su tutor legal, después de 13 años

¡Por fin libre! Britney Spears logró que su padre fuera removido de su tutela legal, luego de 13 años. Hace unas horas se dio a conocer que el señor Jamie Spears ha sido suspendido como su tutor además de que ya no controlará más el patrimonio de su hija. Según los informes, se espera que la tutela concluya de manera formal este otoño. Ante una audiencia abarrotada en las afueras del Tribunal Superior de Los Ángeles, la jueza Brenda Penny falló a favor de Britney y su equipo legal, al determinar que ya era momento de remover al controvertido padre de la artista de la tutela de su hija y el manejo de su patrimonio.

En las afueras del Tribunal en L.A. se llevó a cabo una vigilia apoyando a la cantante

Mathew Rosengart, abogado principal de Britney, dijo lo siguiente ante la corte: “Es simple, es lógico, es lo razonable y es lo justo”. A inicios de septiembre, se reportó que Jamie estaba buscando $2 millones de dólares para renunciar a la tutela, pero Rosengart lo dejó claro, “(Ella) no quiere un acuerdo con su padre, no quiere mediación con su padre, no quiere que esto se demore más”, dijo el fiscal federal.

Según Deadline, la jueza Penny dictaminó que el CPA (Contador Público Certificado, por sus siglas en inglés) John Zabel reemplazará temporalmente a Jamie en el papel de conservador. La abogada de Jamie, Vivian Thoreen, se opuso enérgicamente a la suspensión y llamó a Zabel un “extraño” en el caso y que no estaba calificado. “No hay necesidad de un tutor temporal porque no hay vacante en el puesto de tutor”, declararon los abogados de Jamie. “El señor Spears continúa fungiendo como tutor patrimonio, tal y como lo ha hecho durante los últimos 13 años. El Sr. Spears no ha sido ni debe ser suspendido, especialmente porque la tutela debería terminar pronto”.

Rosengart indicó que la tutela deberá de concluir este otoño y sugirió que se establezca una audiencia de terminación dentro de los próximos 45 días en octubre o noviembre. El defensor le dijo al juez que Britney estaba de acuerdo con el curso de las acciones a efectuar; primero se suspenderá a su padre y poco después, se terminará con la tutela. Hasta que se determinen los próximos pasos a seguir respecto a la conclusión de la tutela, Zebel tendrá el control de los asuntos financieros de la intérprete.

Jamie ha sido cotutor de Britney desde 2008 y en 2019 se convirtió en el conservador único de su hija, luego de que el abogado Andrew Wallet renunciara a la tutela compartida. En septiembre de 2019, Jodi Montgomery se convirtió en su tutora y actualmente está dentro del caso. Antes de la audiencia, Montgomery retiró su solicitud de $ 50,000 al mes para seguridad 24/7 de Black Box. Ella luchó con Jamie desde principios de julio para desistir de esos servicios a y esta mañana, presentó un aviso de retiro de la misma, diciendo que la protección adicional “ya no es necesaria en este momento”.

Las noticias se dan luego del reciente lanzamiento de dos documentales en los que se aborda la tutela. En el documental Controlling Britney Spears, producido por The New York Times, Black Box y la jefatura de su equipo son acusados de participar en la vigilancia invasiva y posiblemente ilegal de Britney. Según los informes de Deadline, funcionarios federales están llevando a cabo una investigación derivada de las acusaciones presentadas en dicho documental.