¡Ha nacido un genio! Conoce a Ganga, uno de los mejores tatuadores del mundo

En cuanto a que el mundo artístico admire con reparos el del tatuaje, está en completo desacuerdo: “Eso ha cambiado hace muchos años, ahora se está valorando como un arte que está en auge y va a seguir creciendo”.

Todo le inspira, pero su arte de empresario le puede: “Aunque tatuar es lo que más me inspira, lo de emprender me hace sentir muy inspirado: cuando estoy creando un negocio, cuando estoy montando un estudio, despertarme y pensar ¿a quién voy a llamar para montar las luces? Mi verdadera inspiración es el trabajo”.

¿Algún otro talento? “Cantar en la ducha”, –bromea-. “Me gusta todo lo que sea creativo, crear cosas. Ahora tengo mi nuevo juguete de colección, - dice refiriéndose a la primera figura que ha creado-, “una de las cosas de más éxito que he creado hasta ahora. Que la gente haya puesto su confianza en mí y le haya gustado tanto, es muy emocionante y me ha motivado muchísimo. En menos de un minuto ya estaba sold out, eran muchas unidades y pensé: ‘vamos a ver qué pasa aquí’ y fue increíble, no me lo puedo creer”. Su primer diseño de figura es un astronauta que lleva a la espalda una máquina de tatuar y lo bautizó con su esencia: NOMAD. “Así que mucha parte de mi tiempo se está yendo ahora en esa dirección, estoy formando un nuevo equipo para que se encarguen de todo eso”.

©Hola



Foto: Nunu

La idea del muñeco nació “porque desde siempre me he comprado figuras de colección. Desde que soy pequeño me han gustado demasiado los juguetes, desde los trece o catorce años me rodeaba de esas figurillas, no eran para jugar, simplemente para verlas. Desde siempre me ha gustado la idea de saber que podía hacer uno mío, podía dibujarlo, pero ¿llevarlo a la realidad? ¿cómo? Me tenía muy motivado, ¡tenía que conseguirlo! Lo hice todo solo, paso a paso, busqué la fábrica, ¡otra aventura! La gente piensa: ¡se vendió todo en un minuto! Pero el proceso que hubo detrás de todo esto me llevó aproximadamente año y medio”.

©Hola



Foto: Nunu

Nos despide igual que nos recibió, cubierto de luces y sombras, las mismas que pinta en la piel del prójimo en su estudio de West Hollywood bajo una bóveda de cristal: “Aquí la gente puede venir a tatuarse, pero estoy montando una academia también para poder enseñar a quien quiera a iniciarse en el mundo del tatuaje con los mejores maestros”. ¿Vds. creen que lo conseguirá? ¡Nosotros estamos seguros! ¡Bravo por Ganga!

©Hola



Foto: Nunu

