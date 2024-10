¿Qué es el corte de cabello 'Halo' y por qué deberías darle una oportunidad?

Sabemos que nadie puede resistirse al corte de cabello bob e incluso, podríamos decir que se ha convertido en el corte del 2024. Sin lugar a dudas, todas se han dejado conquistar, o al menos tentar, por esta tendencia que no sólo promete rejuvenecernos sino que también otorga una esencia empoderada y determinante. Cientos de celebridades han elegido llevar la melena corta con este estilo y han demostrado así, que el bob es para todos. Desde Megan Fox hasta Lily Collins, la lista del club de fans de la cabellera corta no podría ser más grande.

© Getty Images Lily Collins

Sin embargo, existen algunas personas que todavía tienen un poco de miedo de atreverse a probar cortar su cabello porque, seamos honestos, las celebridades que han rockeado este estilo suelen tener una cabellera lacia y manejable. Por eso es que entra la pregunta: ¿qué pasa con aquellas personas de cabello chino? Bueno, aunque parezca que todo está perdido para ellas, tenemos grandes noticias. Hay un nuevo corte de cabello que promete ser el favorito de las curly girls. Se trata del corte halo.

Conoce el corte "halo" para cabellos rizados

© Getty Images Halo Cut

Si tienes la fortuna de tener la melena rizada, seguramente te has estado sintiendo un poco aislada de la tendencia del bob cut. Sin embargo, existe un corte que ha ido incrementando en popularidad pues es apto para todo tipo de cabello; en especial para el rizado. Se trata del halo cut, una tendencia que propone una melena en la que el cabello se ve rodeado por una especie de halo de ángel con ayuda de capas ovaladas. Para rematar, el corte cierra con un fleco que le da ese acabado de casco a tu cabellera pero con mucho volumen y personalidad.

Para aquellas personas con cabello extremadamente rizado, el halo cut será perfecto para darle un giro al cabello y hacer que luzca envidiable. Llevar el cabello con este corte también te podrá ayudar a crear una estética vintage con aires nostálgicos. Además de que será muy fácil de peinar y estilizar pues la idea es que tu cabello luzca rebelde.

© LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT Halo Cut

Ahora bien, si tu cabello es lacio y no te has decidido si hacerte un corte bob o uno pixie, quizá puedas comenzar por intentar el halo cut ya que es un excelente punto medio entre ambos. Los expertos recomiendan secar con secadora para poder dar ese dinamismo de melena alocada que tanto caracteriza al corte. ¿Tienes la cara ovalada o redonda? No te preocupes porque el halo cut será perfecto para ti.