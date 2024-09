Las 'crocodile nails' son la nueva apuesta de Dua Lipa

No cabe duda de que Dua Lipa se ha convertido en una de las musas de belleza de la actualidad al poner en tendencia una serie de hacks de belleza llenos de estilo. Desde el color cherry de su cabello, que se volvió tendencia por todo el mundo, hasta los icónicos diseños de uñas que la joven lleva cada temporada, la británica es considerada ya un gurú cuando se trata de encontrar nuestro nuevo producto de maquillaje favorito o el peinado perfecto para la temporada.

Sin embargo, si existiera una especialidad de la cantante sería, sin dudarlo, la manicura. Y es que Dua Lipa ha demostrado que un buen diseño de uñas no puede faltar sin importar si se encuentra de gira o tan sólo está pasando un tiempo de calidad con su familia y amigos. Actualmente, la cantante ha compartido que ha iniciado la temporada de otoño llevando uñas minimalistas y elegantes de un color negro con acabado brillante para dar inicio a la “spooky season”. Pero, aunque por el momento la joven está inclinándose por un diseño completamente atemporal, hace unos días nos sorprendió al llevar la tendencia que estamos seguros que llegó para quedarse: las crocodiles nails.

© Instagram @dualipa Dua Lipa

Así es la tendencia de manicure que propone Dua Lipa para no pasar desapercibida

Sabemos ya que el animal print es un elemento infaltable cuando hablamos de moda. Y es que en los últimos meses hemos visto una creciente tendencia hacia inspirarnos en la naturaleza para crear looks y estilos únicos. Desde el cheetah print que se ha mantenido en la cabeza de la moda desde hace mucho, hasta estampados más underground como el de cebra o el de serpiente, no cabe duda que los animales son una fuente de inspiración para nuestros looks.

El mundo de la belleza no se ha quedado atrás y ha decidido tomar un poco de esta magia para crear tendencias únicas. Y es que así lo demuestra Dua Lipa con uno de sus más recientes diseños de uñas. Se trata de las crocodile nails que, como su nombre lo indica, se inspiran en las escamas de los cocodrilos para crear un diseño francés colorido que integra este patrón en la parte superior. En el caso de la cantante, quien compartió momentos increíbles junto a sus amigos, ella eligió un color rojo vibrante combinado con un rosa pálido. ¿Lo mejor de esta tendencia? Lograr lo mejor de dos mundos al tener la parte superior de la uña con un estilo colorido y divertido mientras se mantiene una parte inferior minimalista y clásica.

© Instagram @dualipa Dua Lipa

Y si bien esta tendencia promete ser el nuevo must del otoño e invierno, no es para nada nueva; y menos para la cantante. En 2021 la joven ya había compartido en sus redes sociales algunas fotografías donde se le podía ver llevando este estilo único en colores como azul, marrón y rojizo.

© Instagram @dualipa Dua Lipa 2021

¿Cómo hacer un diseño como el de Dua Lipa?

Aunque muchas veces, las tendencias en diseños de uñas son complejas y requieren de una alta inversión de tiempo en el salón, las crocodile nails son la excepción pues son muy fáciles de lograr.