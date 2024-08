Conoce el 'jeffing', la nueva técnica para mejorar tu entrenamiento

El running no es desconocido para nadie. En los últimos años, esta disciplina ha adquirido más popularidad que nunca no sólo entre los adultos sino también en los jóvenes que quieren comenzar a llevar un estilo de vida mucho más saludable. Quizá es por eso que los maratones alrededor del mundo se han vuelto más populares cada vez y el “correr un maratón” es uno de los propósitos de año nuevo más recurrentes.

Y es que no es coincidencia que las personas busquen integrar el running en su vida diaria pues se ha demostrado que tiene múltiples beneficios tanto para la salud física como para la estabilidad emocional. El principal beneficio que se ha demostrado de este deporte es la mejora de la salud cardiovascular pues es una manera impresionante de entrenar el corazón. Se ha estudiado también que las personas que corren habitualmente tienen un mayor promedio de vida al ser mucho más saludables.

El cuerpo no es el único beneficiado al correr pues se ha comprobado que el running también ayuda a mejorar la concentración y eliminar el estrés. Son todos estos beneficios los que han convertido esta disciplina en una de las más queridas a nivel mundial. Sin embargo, iniciar no siempre es sencillo y mucho menos mantener la constancia recomendada. Por eso es que hoy te recomendaremos una nueva técnica derivada del running pero que no sólo te ayudará a cumplir tus metas sino que lo harás con menos fatiga y posibilidad de lesionarte.

Conoce el jeffing y por qué deberías comenzar a practicarlo

Correr no sólo es una disciplina muy popular sino que también ha ganado la reputación de ser muy compleja. Por algo los corredores siempre priorizan el calentamiento y buscan técnicas de recuperación por lo fácil que puede ser lesionarte si no tomas los cuidados necesarios. Sin embargo, correr a una alta velocidad no es la única alternativa que tienes si quieres beneficiarte de este deporte, pues existen métodos como el jeffing que fueron creados para conseguir lo mejor del running sin descuidar tu cuerpo.

© Kendall Jenner Kendall Jenner

El nombre de este término viene del atleta olímpico, Jeff Galloway quien comenzó a popularizar y difundir esta técnica que consiste en combinar dos movimientos: correr y caminar. Se trata de intercalar periodos de “running” cortos (entre 3 y 4 minutos) con periodos largos de caminata (15-20 minutos). Poco a poco puedes ir incrementando los intervalos de running y disminuir los de caminar. El enfoque del jeffing se centra no en la velocidad sino en la resistencia.

Para las personas nuevas en el running, implementar el jeffing puede ayudarles a integrarse de forma gradual a esta disciplina mientras que a los corredores experimentados les puede ayudar a practicar su resistencia. También se ha demostrado que practicar jeffing puede ayudar a controlar mejor la fatiga para los corredores y evitar así lesiones. Otro aspecto muy impactante sobre esta práctica es que puede llevarte a completar un maratón en casi el mismo tiempo que un corredor normal. Por eso y mucho más, es que deberías integrar el jeffing en tu rutina de ejercicio, ¿te animas?