Olympia de Grecia triunfa con un vestido satinado ocre en una exclusiva boda en Londres

Princesa y prescriptora de estilo, ¡el combo perfecto para triunfar! Así es Olympia de Grecia, una de las veinteañeras más influyentes del momento; vaya a donde vaya su vestuario se convierte en noticia. Ya sea de camino a un desfile en París, un concierto con sus amigas, una escapada romántica a un rincón paradisíaco o incluso una boda de la jet set británica como es el caso que hoy ocupa nuestras líneas. ¿Cómo vestirse para esta cita de gran calibre en la que el glamour está asegurado? En su impecable look de invitada encontramos la respuesta.

© amandacarolinecronin

A medio camino entre sus residencias en Nueva York y Londres, la hija del príncipe Pablo de Grecia atesora una gran colección de ropa, ¡su armario es un auténtico tesoro! Como gran amante de la moda, está al tanto de las tendencias que triunfan sobre la pasarela internacional y las pone a prueba en su día a día, pero cuando es el turno de una celebración que requiere un dress code más especial, confía en piezas atemporales que ya se han convertido en su sello de identidad y que tú también puedes llevar.

© olympiagreece

Así lo ha demostrado este fin de semana en la boda de Savannah Murphy (hija de la multimillonaria Heather Kerzner) y Nico Hochschild (heredero de la fortuna Hochschild Mining) celebrada en la iglesia de la Inmaculada Concepción situada en el barrio londinense Mayfair y, después, en The Dorchester. Nuestra protagonista siempre recurre a su fórmula FASHION e incondicional para convertirse en la invitada perfecta del lugar. A pesar de llevar un abrigo de paño marrón, una vez más ha confiado en el poder de un vestido satinado largo y de tirantes, esta vez en tono ocre, que podría estar firmado por la mismísima Victoria Beckham. Y no, no resulta una novedad para nosotras que la seguimos de cerca, ¡te contamos por qué!

¿Por qué siempre viste de satén?

Desde hace varios años hemos visto a Olympia acudir a bodas reales de gran expectación, al mismo tiempo que exclusivas fiestas alrededor del mundo postulándose como una de las mejores vestidas. Y en la mayoría de ellas ha optado por trajes largos confeccionados en este delicado tejido con acabado brillante. ¿Es un talismán o simple casualidad? Esta fabulosa y elegante elección, que tan bien encaja en su estilo, la ha lucido en varias tonalidades acordes a la temporada del año, en azul cobalto como dama de honor para la boda de la princesa Teodora de Grecia, o con el clásico negro como hizo meses atrás.

© Europa Press © Getty Images

La que ha trabajado con las marcas de moda más prestigiosas, conoce muy bien los entresijos de la industria y, a pesar de invertir de microtendencias de lo más punteras, en este tipo de actos confirma por qué es imprescindible ser fiel a una misma y optar por piezas sencillas para no sentirte disfrazada. Así que si próximamente tienes bodas agendadas en tu calendario y te sientes afín a esta estrategia para dar con tu próximo look de invitada, no dudes en seguir los pasos de la princesa, ¡triunfarás!