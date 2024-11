He hecho cambio de armario y estas son las piezas en tendencia que he echado en falta

Hace poco más de una semana me dispuse a hacer el cambio de armario definitivo, tarea de la que pude extraer un par de conclusiones que merecen la pena ser recordadas. En primer lugar, nunca viene mal ordenar el vestidor para poder sacarle el mayor partido posible (¿quién no se ha dejado prendas en el olvido por tenerlas escondidas de más?). Y en segundo lugar, es la oportunidad idónea para repasar aquellas tendencias del momento con las que no contamos para incorporarlas y exprimirlas al máximo a lo largo de la estación. ¿Te apetece descubrir cuáles son esos diseños que, como buena seguidora del sector, no deberías pasar por alto este Otoño/invierno 2024-2025? ¡Toma nota!

1 10 © @itiscarine Suéter de cuello redondo La creadora de contenido Carine paseó por las calles de Ámsterdam con uno de los suéteres más favorecedores del mercado: el de cuello redondo. Es extremadamente fácil de combinar y es capaz de adaptarse tanto a planes diurnos como a ocasiones más formales. ¿Te preguntas cómo llevarlo con gusto durante el día? Esta insider te recomienda sucumbir ante un modelo verde y unirlo a tu pantalón de pana favorito, diseño de inspiración setentera que regresa con fuerza. En términos de complementos, nos aconseja invertir en un bolso en tono topo y unos mocasines negros.

2 10 © @mariahernandezc Cárdigan en 'cherry red' ¿No te apetece invertir en un suéter? Siempre puedes recurrir a los cárdigan, tal como ha hecho la empresaria María Hernández. Hablamos de esa prenda que, si bien acostumbra a pasar desapercibida en el armario femenino, está invadiendo el asfalto con ímpetu esta temporada. La creativa nos anima a adquirir su versión en cherry red y culminar el estilismo con camisa de rayas, pantalón de ante marrón y zapatos de puntera en pico. ¡Una construcción cómoda y elegante que copiaremos sin cesar!

3 10 © @aleksandra.guss Pantalón de traje Si tuvieras que escoger el imprescindible de la semana, ¿cuál sería? Para la influencer Aleksandra Guss y para mí, sin duda alguna, el pantalón de traje, un básico que nunca decepciona y que, a día de hoy, tiene vida más allá de los trajes sastre. Cuenta con una habilidad especial para crear tanto looks de etiqueta como ecuaciones relajadas y desenfadadas, por lo que, tengas el plan que tengas, no dudes en elegirlo. La creadora digital mostró, a finales de octubre, cómo rematar una configuración en tonalidades crema: con suéter de peluche, pantalones de traje de perneras holgadas y zapatos de puntera afilada.

4 10 © @ani.maar Bolso en clave XL Los bolsos grandes, aquellos que nos permiten llevar a cuestas todo aquello que queremos, se han convertido en un objeto de deseo entre las más entendidas, razón por la que se apoderaron de mi mente cuando hice el cambio de armario. Son, además, un elemento inequívoco para transformar en cuestión de segundos cualquier look y la francesa Ani Margarian también lo tiene claro. La creadora de contenido sucumbió ante un modelo burgundy y lo combinó con una camisa a tono, un pantalón de traje color topo con cinturón negro a contraste y zapatos de tacón.

5 10 © @lailahasanovic Vestido largo de inspiración lencera En los últimos años hemos podido confirmar, con el auge del minimalismo noventero, que no es necesario recurrir a diseños súper llamativos con incrustaciones brillantes para ser la reina de la fiesta. Un vestido de inspiración lencera es más que suficiente. La delicada caída que tiene y sus tirantes spaghetti lo hacen de lo más favorecedor y si no que se lo pregunten a Laila Hasanovic, influencer y pareja del piloto de automovilismo Mick Schumacher. Una creación de líneas limpias es todo lo que necesitas para las próximas festividades.

6 10 © Getty Images Zapatos de tacón sensato Puede que, como yo, te hayas vuelto adicta al poder de las zapatillas, sin embargo, nunca está de más aguardar en el armario un par de zapatos de tacón sensato. ¡Funcionan con todo y añaden altas dosis de sofisticación al instante! Por ello, cuando debas culminar tanto looks de oficina como opciones de invitada, te recomendamos experimentar con ellos. Jennifer Zimmermann no pudo resistirse ante su modelo negro en piel para pasear por Múnich. Tampoco dudó en abrazar otras de las tendencias que están marcando la industria: gabardina oversize con cinturón, falda lápiz de efecto cuero en marrón y bolso ovalado de PARIS/64.

7 10 © Getty Images 'Blazer' negra de efecto cuero Es la pieza estrella de este Otoño/invierno 2024-2025, sí, aunque también es cierto que no figura en mi colección de temporada. Por ello, no puedo no recordaros que será la clave para rematar looks tan rebeldes como femeninos y elegantes. ¿Lo mejor? La blazer negra de efecto cuero se adapta con facilidad a todo tipo de acabados, por lo que nos acompañará, de forma literal, en todas nuestras aventuras. La columnista y pareja del piloto Max Verstappen Kelly Piquet muestra cómo querrán llevarla las amantes de las apuestas monocromáticas. ¡Todo al negro!

8 10 © Getty Images Capa, en todas sus declinaciones Si eres de las que está pensando en invertir en un buen abrigo en boga, no le des más vueltas: la capa es el diseño que ha puesto de acuerdo a toda una industria y la seguiremos luciendo durante los meses más fríos del año. Rezuma elegancia, glamour y suma comodidad, tres adjetivos que buscamos encontrar en nuestras configuraciones. ¿Te preguntas cómo se combina según el street style? ¡Zina Charkoplia señala que con suéter, pantalón de efecto cuero negro y botas de puntera cuadrada!

9 10 © Getty Images Botas o botines en ante Tengas devoción por la estética boho chic o el movimiento cowboy, las botas confeccionadas en ante no pueden faltar entre tus favoritos. Una creación de textura suave que está sacudiendo con fuerza las grandes capitales. ¿Prefieres los modelos en tonos suaves? Helena Bordon tiene las claves para conjugarlos con éxito. La creativa triunfó en París con un conjunto de punto en azul marino, constituido por suéter de cuello en pico y pantalones cropped con botonadura en bajo. En cuanto a complementos, adornó el estilismo con doble cinturón (en piel y de cadena), bolso de hombro y collares de moneda.