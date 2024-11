Moda italiana que debes fichar: 10 tiendas que enamoran a las 'influencers' más estilosas

Tras desvelarte cuáles son las tiendas españolas en las que puedes encontrar tu mejor look de invitada, ahora es el turno de nuestro país (casi) vecino, Italia, con el que compartimos algo más que el placer de disfrutar del buen tiempo y la gastronomía a pie de calle. Considerado el lugar en el que la moda recorre la sangre de sus ciudadanos, siempre encontramos allí lookazos inolvidables cargados de personalidad. Y por eso hoy te traemos 10 firmas italianas que se cuelan en el armario de las chicas que mejor visten. Desde looks sencillos para lucir en la oficina, a bailarinas y taconazos especiales, bolsos de gran calidad para lucir toda la vida y joyas únicas que no querrás dejar de llevar día y noche.

1 10 © The Attico The Attico The Attico nace en 2016, "imaginando la moda como herramienta de expresión, con un marcado sentido de la audacia" explican sus fundadoras, Gilda Ambrosio y Giorgia Tordini (en la primera imagen). Sus diseños ultra femeninos y sensual triunfan cada temporada sobre la pasarela en Milan Fashion Week y por el street style alrededor del mundo. Ellas, dos poderosas mujeres italianas con una aguda visión de la moda (han sido estilistas, consultoras, directoras creativas...), se han posicionado como las embajadoras estrella de su propia marca.

2 10 © vibivenezia ViBi Venezia La marca ViBi Venecia fue fundada en 2015 por las hermanas aristócratas Viola y Vera Arrivabene Valenti Gonzaga, hijas de Blanca de Saboya-Aosta con el conde Giberto Arrivabene Valenti Gonzaga. Una idea que surgió por la unión de su ciudad natal, Venecia, con la pasión del zapato clásico del siglo XIX, furlane. Sus bailarinas estampadas de seda y terciopelo, se han convertido en todo un referente para aquellas que buscan la comodidad, elegancia y diferenciación en un calzado plano.

3 10 © Nomination Nomination Nacida en Florencia, Nomination se erige como líder mundial en orfebrería y joyería de lujo accesible. Su historia surgió en 1987 tras crear la pulsera Composable que simboliza la comunicación de las más diversas emociones, para expresar la personalidad añadiendo diferentes charms, desde símbolos a iniciales, piedras preciosas, esmaltes de colores, circonitas y diamantes... La base de la pieza está disponible en oro de 18 quilates, oro rosa de 9 quilates y plata 925. En su colección encontramos más modelos como pendientes y colgantes que siguen la misma línea elegante y minimalista.

4 10 © Marta Ferri Marta Ferri La elegancia y la pasión por los colores vibrantes son dos de las características que encajan en el armario de las italianas, y Marta Ferri se posiciona como una de las diseñadoras favoritas de aquellas que buscan looks de invitadas especiales, ¡y también de novias! Cuñada de Beatrice Borromeo inició su proyecto en 2014, desde entonces su atelier situado en Milán crea de forma artesana con su equipo cada una de las piezas que lleva la etiqueta con su nombre; además, también ha lanzado varias colaboraciones accesorios y decoración.

5 10 © veraarrivabene La Double J En 2015 inició el proyecto de moda, pero no fue hasta 2017 cuando La Double J se consolidó con la marca que hoy conocemos, la misma que se cuela en los armarios más divertidos del panorama. El objetivo de su fundadora, JJ Martin, ha estado enfocado en crear piezas femeninas con cierto guiño setentero a partir de estampados maximalistas y exuberantes cargados de positividad, tonalidades llamativas y apliques especiales como las plumas y las lentejuelas que marquen la diferencia.

6 10 © Falconeri Falconeri "Creemos en una belleza atemporal. No nos interesa la moda rápida. Ni los excesos del lujo" así se presenta Falconeri, la firma especializada en la producción de cashmere que proviene de las praderas de Mongolia. Sus diseños sencillos, como los jerséis de cuello alto y los cárdigans, no pasan de moda y están creados de manera responsable. Lo que más nos gusta es que temporada tras temporada se convierten en la prenda estrella cada invierno, es la compra estrella con la que protegerse de las bajas temperaturas sin renunciar a la elegancia y comodidad.

7 10 © Coccinelle Coccinelle Coccinelle está considerada una de las marcas de bolsos más históricas e importantes del país italiano. Nació en 1978 en el municipio de Sala Baganza, en las colinas de Parma, con un único objetivo empresarial que sigue en pie: celebrar a las mujeres y su estilo único a través de sus diseños de piel creados de forma artesanal en sus talleres. Una firma convertido en todo un referente con una línea elegante y atemporal que presta atención al más mínimo detalle y triunfa cualquier día del año.

8 10 © lolaarrivabene Luisa Beccaria Asentada en la capital de la moda, Milán, Luisa Beccaria se embarcó en la aventura empresarial creando su marca homónima en 1984 con diseños ligeros, inspiraciones pictóricas, fragilidad y tejidos lujosos. Desde aquel entonces expandió su universo al terreno nupcial e infantil, aunque su colección de mujer es la que más ha triunfado alrededor del mundo. Ha desfilado en Paris Fashion Week conquistando a sus invitados, pero tal es su popularidad y trabajo minucioso que ha vestido a reinas, princesas y aristócratas para ocasiones de renombre.

9 10 © Amina Muaddi Amina Muaddi No solo las influencers italianas han caído rendidas a sus encantos, celebridades como Beyoncé, Rihanna, Kendall Jenner y Hailey Bieber tienen en su colección varios pares de zapatos Amina Muaddi. La fotogénica empresa italiana que desarrolló Amina Muaddi cuando aterrizó a Milán (tras haberse criado entre Jordania y Rumania) revolucionó el sector. El detalle más visual que caracteriza a sus maravillosos y altísimos tacones es el tacón en forma piramidal, una genial idea porque gracias a esta innovación es mucho más cómodo y seguro ir sobre las alturas.