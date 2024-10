La emoción y las palabras de los galardonados en los Premios FASHION al talento 2024

Un año más, llegan los Premios FASHION al Talento, unos galardones que buscan señalar el trabajo de figuras reconocidas de la industria de la moda que tanto nos apasiona y nos hace soñar cada día. Por este motivo, numerosos rostros conocidos, desde Adriana Ugarte hasta Eugenia Silva, Lucía Rivera o Ana Cristina Portillo Domecq se han dado cita en La Borda del Mentidero, Madrid, en una noche mágica repleta de elegancia, sofisticación y estilo.

© Fernando Junco

© Fernando Junco

El Premio FASHION al Talento 2024 a Giorgio Armani

Después de los impresionantes posados en el photocall y, tras los discursos de Paula López y Carmen Catasús, directoras adjuntas de FASHION, ha llegado el turno de la entrega de premios. La encargada de darlos ha sido Mamen Sánchez, directora adjunta de ¡HOLA!, quien ha comenzado con un merecidísimo homenaje a una de las grandes figuras de la historia de la moda: Giorgio Armani, a quien se ha querido reconocer por su impecable trayectoria.

"El hombre detrás del éxito se describe a sí mismo como: tímido, perfeccionista,adicto al trabajo, apasionado, respetuoso y cierto. Los que le conocen bien dicen que, su trayectoria humana, laboral y social, esla que él quería y le define. Que Giorgio Armani es la coherencia personificada. Con emoción y respeto, con una historia compartida gracias a las páginas de ¡HOLA! y de FASHION, y con una admiración que se extiende ya a cuatro generaciones de esta casa, queremos reconocer el talento de Giorgio Armani, el genio indiscutible" ha señalado.

© Fernando Junco

La encargada de recoger el premio en su nombre ha sido Eugenia Silva, su mejor embajadora "la mejor combinación de cine y moda, y nuestra amiga querida, con la que hemos compartido tantos buenos momentos" como bien ha señalado Mamen. "Este premio me hace más ilusión recibirlo que si fuera para mí" ha confesado la modelo, quien, como no podía ser de otra manera, ha llevado un impecable look de la casa italiana. "Sé el aprecio que tiene tanto a la revista ¡HOLA! como a FASHION. Mañana va a ver las fotos y los vídeos, y se va a emocionar tanto como yo me emociono ahora".

© Fernando Junco

El Premio FASHION al Talento 2024 al diseño emergente

El Premio FASHION al Talento 2024 al diseño emergente recae este año en Alex Rivière por su contribución a la moda española con su firma Alex Rivière Studio. "Desde su creación en 2020 ha apostado por la producción en España de una manera sostenible pero con una visión de expansión internacional, siendo embajadora de la marca made in Spain". El encargado de darle el galardón ha sido su compañero de profesión Juan Avellaneda.

© Fernando Junco © Fernando Junco

"Es un placer volver a mi ciudad favorita. Gracias Eduardo, gracias Mamen por apoyar mi carrera desde el principio" ha señalado Alex en su discurso. Además, ha querido agradecer a su equipo el duro trabajo, así como a las dos mujeres de su vida: su madre y su socia y amiga Bea.

© Javier Alonso

Premio FASHION al Talento 2024 a los nuevos rostros de la moda

Por último, el Premio FASHION al Talento 2024 a los nuevos rostros de la moda del actual panorama nacional e internacional: Estrella Gómez, Olivia Martín, Rebeca Solana, Amy Sarr, Dana Thompson y Alba Martín. "Por haber irrumpido en la industria de la moda y ser las protagonistas de la moda presente y futura". La encargada de entregarles el galardón ha sido la modelo Lucía Rivera.