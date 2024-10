Lo que significa que Kate Moss haya debutado para Victoria's Secret en 2024 y con 50 años

Dicen que mejor llegar tarde que no hacerlo nunca... y parece que Victoria's Secret se ha aferrado a ello para su regreso a las pasarelas con un desfile que, al fin, busca abrazar la inclusión. Seis años después del último show, un tiempo en el que la marca ha atravesado una profunda crisis de imagen y en sus despachos, las modelos más espectaculares del mundo -tomando por "espectacular" el canon clásico, e imposible, de medidas "90-60-90" y 1,80 de altura- han vuelto a sacar a pasear las alas. Y lo han hecho acompañadas de modelos curvy como Ashley Graham y Paloma Elsesser, chicas que miden 1,60 como la cantante Tyla... y mujeres que ya han cumplido los 50, como Cher, Carla Bruni y Kate Moss, que desfilaba por primera vez para la casa lencera. Pero, ¿qué hace la musa del heroin chic participando en un espectáculo que surgió como contrapunto a su belleza lánguida? Kate Moss no necesitaba las alas, pero las ha llevado como la que mejor.

- "¡Está Lila Moss! Qué mona, ¿te imaginas que desfila también Kate?"

- "Imposible, sería muy raro..."

Esa fue la conversación que tuvimos en la redacción al ver las fotos de la hija de Kate Moss en el backstage de Victoria's Secret preparándose para este desfile que pasará a la historia. Y no podíamos estar más equivocadas. Unas horas después, muy seria, guapísima y arropada por los aplausos del público, Kate Moss hacía su debut en la pasarela del Victoria's Secret Fashion Show 2024. Vestida de encaje negro y al ritmo de I love rock and roll, la top más top de los años 90 caminaba luciendo por primera vez un look de ángel (roquero, claro). Un momentazo que ha cautivado en las redes... y también a los expertos en moda.

© Getty Image Kate Moss desfilando al ritmo de la australiana Orianthi

"Al ver a Kate Moss sobre la pasarela, he pensado en lo icónica que es. Solo caminaba y ya captaba toda la atención. Pocas modelos tienen tanta personalidad y han sabido ser fieles a su imagen única sin alterarla". Quien opina -con tanta razón- es Luis Javier Merino, editor de moda en ¡HOLA! que ha cubierto los desfiles de Victoria's Secret desde 2010. También esta noche se ha encargado de publicar, en tiempo real, todo lo que sucedía en este show que supone el regreso de la marca lencero por todo lo alto: "En su retorno, Victoria’s Secret ha querido contar con mujeres que han hecho historia en la moda. Kate merece capítulo aparte y no podía faltar".

Porque Kate Moss te gustará más o menos, pero nadie puede negar que es una de las grandes modelos de la historia, y una de las pocas tops que han desafiado los cánones clásicos... y los han superado gracias a su actitud. "No hay nadie como ella", afirma Alba Porras, periodista y relaciones públicas especializada en moda. "Es lo único que tenía en la cabeza al verla desfilar". Sin embargo, la belleza de Kate Moss es opuesta a la que tradicionalmente querían transmitir los ángeles perfectos de Victoria's Secret: ¿tiene sentido esta alianza?

¿Inclusión real... o estrategia para ser viral?

Para Luis Javier Merino, sin duda la tiene: "La filosofía de la firma ha cambiado y quizá ese giro haya provocado su match. Veo muy coherente que haya contado con ella para dejar patente ese cambio de empoderamiento de la mujer, se sea como se sea y se tenga la edad que se tenga". Y es que aquí comienza el debate: ¿el "nuevo" Victoria's Secret es realmente inclusivo, o simplemente se ha apuntado (muy tarde) al marketing que es tendencia? Para Pilar Lara, estilista colaboradora en FASHION, se trata más bien de la segunda. "Kate estaba guapísima: el maquillaje era espectacular, la iluminación, el look le pega todo... ¿Por qué han decidido incluirla? Porque el problema de Victoria's Secret era que, antes, solo participiban modelos jóvenes y muy en forma, y ahora buscan la "inclusión", entre comillas, porque creo que sigue sin haberla... Pero, ¿qué mejor que Kate, que nunca había desfilado, para lanzar el mensaje de que ahora se dirigen también a las mujeres "mayores"?".

Una estrategia perfecta para hacer que su "inclusión" dé la vuelta al mundo... pero también el regreso de la marca: "Contar con Kate Moss y otros grandes iconos de la moda de todos los tiempos es la mejor estrategia para volver por todo lo alto y conseguir un objetivo claro: "romper Internet" con un desfile épico que marcará la historia de la moda ready to wear", opina Alba Porras. Y es que si todos los desfiles hoy en día se magnifican a través de las redes -"si no estás ahí en cuestión de minutos, ¿para qué hacerlo?" parece ser el leitmotiv de firmas como Vêtements, entre otras-, ¿cómo no iba a serlo para Victoria's Secret, que inventó el concepto de "fashion show con repercusión mundial"? "Hoy, mañana y pasado solo se va a hablar de este desfile, que en realidad es un espectáculo para promocionar la marca. Pones a todas las tops, de los 90 y de hoy, y lo consigues", dice Pilar Lara.

¿Por qué Kate Moss nunca había desfilado para Victoria's Secret?

Para entender por qué es tan revolucionario (y viral) que Kate Moss haya participado en el desfile de Victoria's Secret debemos ponernos en el contexto del primer show de esta firma de lencería, celebrado hace 29 años, cuando en las pasarelas reinaba una chica de pelo despeinado, muy delgada, sin casi pecho y que apenas medía 1,70: Kate Moss. Con una belleza atípica y su estilo de vida cuestionable (y muy cuestionado), esta veinteañera triunfaba con su estética -bautizada como heroin chic- totalmente opuesta al estilo de las top models con melenas onduladas, curvas impresionantes y 1,80 de altura como requisito mínimo. Y entonces, en 1995, Victoria's Secret decide hacer su primer desfile, encumbrando a estas últimas como único canon válido hasta décadas después.

"Hoy las jóvenes no están tan obsesionadas con la delgadez. Las redes hacen mucho daño pero también demuestran las diversas belleza que existen", compara Pilar Lara la situación actual con la que se daba hace 30 años. En aquella época, recordemos, se decía que las modelos de Victoria's Secret transmitían un mensaje "más sano" que las modelos de las pasarelas habituales porque no eran tan delgadas, estaban más bronceadas...

Pero ni Kate era la mala, ni los modelos de Victoria's Secret, los verdaderos ángeles. Nos lo recuerda Alba Porras: "Los noventa tienen muchos claroscuros en todo lo referente a los cánones estéticos. De hecho Victoria's Secret no se ha librado de las críticas cuando se filtró la preparación que debían hacer sus modelos". Para ella, que Kate haya compartido con Adriana Lima, Doutzen Kroes y otras chicas con una belleza "opuesta" a la suya, "ha sido una manera de tratar de dejar atrás ese momento con un desfile inclusivo e intergerancional".

¿El fin del edadismo en la moda?

Tan intergeneracional ha sido, que Kate ha debutado al mismo tiempo que su hija, Lila Moss. "Ahora que se llevan los 90, todas las modelos de esa época que tienen hijas se suman al carro de "seguir la estela de mamá," que no me parece mal... siempre que sean buenas", apunta Pilar Lara desde el punto de vista de una estilista. Alba Porras explica el gran filón que estas alianzas madre-hija suponen "para llegar a un público mucho más amplio. Kaia Gerber y Cindy Crawford para Zara, ahora las Moss para Victoria's Secret… Las diferencias generacionales cada vez son más difusas en la moda. Madres e hijas comparten gustos y tendencias y eso es algo maravilloso que deja atrás el edadismo en la industria textil".

© Getty Images Eva Herzigova en el desfile

Además de Kate Moss, Cher, Carla Bruni, Tyra Banks y Eva Herzigova han participado en el desfile de Victoria's Secret 2024; una decisión con la que la marca busca transmitir que una mujer de más de 50 puede ser tan bella y sexy como la de 30. No es la primera firma que lo hace y ya es más que normal que una o más modelos de cada casting -suelen ser más bien una, la verdad- ronden esa edad. ¿Significa esto que se ha acabado con el edadismo en la moda? "Queda mucho por hacer para que desaparezca, para que no sea anecdótico o noticiable la edad. No obstante, cualquier avance es más que aplaudible", opina Luis Javier, mientras Alba Porras pone en valor lo importantes que son este tipo de movimientos, no solo para empoderar a las mujeres que hoy tienen 60, sino para cambiar a toda la sociedad:

"Hace 20 años, cumplir 40 era el fin de tu carrera y casi tu fin como mujer. La industria se olvidaba de ellas y las tachaba de "mayores", en el sentido más peyorativo. Ahora se le da voz como una nueva edad dorada de empoderamiento, seguridad en una misma, plenitud de la belleza... es algo maravilloso. Es muy importante seguir dando voz y visibilidad a todas las generaciones, al fin y al cabo, todas -esperemos- llegaremos a ese momento vital".