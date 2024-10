Ivy Getty, un estilo rebelde y 'cool'

Es auténtica, apasionada, espontánea y creativa. Derrocha belleza y glamour, y sorprende su sinceridad al reconocer la vida privilegiada de la que disfruta, y su deseo de devolver parte de esa suerte a través de la filantropía. Con todo un prometedor futuro por delante, la modelo y cantante Ivy Getty nos descubre su lado más personal y nos habla, con entusiasmo, de su historia de amor con la moda.

© Richard Ramos En esta imagen, Ivy Getty posa espectacular, con un diseño que es una oda a la noche. Nuestra protagonista posa con bustier drapeado en tul negro, con pedrería; falda de crinolina negra; cinturón de pedrería azul marino, y pendientes de organza negra, con bordado floral, todo de la colección de otoño-invierno 24-25, de Giorgio Armani

-¿Qué significa para ti la moda?

-La considero una forma de autodescubrimiento y de autoexpresión.

-¿Cuándo decidiste que querías formar parte de ella?

-Ya de pequeña, recuerdo que mi madre se enfadaba conmigo el día de la foto escolar, porque me gustaba arreglarme el peinado que acababa de hacerme. Siempre llevaba accesorios en él. En primaria, llevaba uniforme, así que el reto era jugar con el cabello y los accesorios... Y ya en secundaria, ¡por fin!, había un código de vestimenta libre.

© Richard Ramos © Richard Ramos © Richard Ramos Un escote premeditado, una abertura estratégica, una espalda descubierta... ¿Quién dijo que enseñar no era glamuroso? Bajo los códigos del buen gusto de la casa italiana, todo es posible. En esta página, Ivy Getty interpreta la noche más divertida con top bustier de terciopelo negro, con adornos florales de strass; pantalones de terciopelo de seda negro, y pendientes de organza negra, con bordado floral

-¿Hay algo del mundo de la moda que te fascine especialmente?

-La innovación, y lo que le depara el futuro. Elementos futuristas, tecnología... etcétera.

-En tu familia también hay diseñadores de moda. ¿Has pensado alguna vez en crear tus propias colecciones?

-Es un trabajo muy duro y no me veo creando mi propia línea, pero sí consideraría la posibilidad de crear colecciones cápsula colaborativas.

"La moda es, para mí, una forma de autodescubrimiento y de autoexpresión. Me fascina la innovación, y todo lo que le depara el futuro con elementos futuristas y tecnológicos" © Richard Ramos Nuestra protagonista despliega, ante la cámara, un magnetismo que enamora irremediablemente. Al igual que el look con el que posa en esta página, y que se compone de cuerpo de tul negro, con adornos de strass florales multicolor; falda pantalón de terciopelo negro; pendientes de organza negra, y botas con estampado floral multicolor, todo de la colección de otoño-invierno 24-25, de Giorgio Armani

-Eres considerada una musa para muchos diseñadores. ¿Qué crees que ven en ti?

-Es un gran cumplido. Me parece un lujo inspirar a los diseñadores que me han hecho ser quien soy, puesto que soy yo quien me he inspirado en ellos.

-¿Alguna vez has sentido el peso de la responsabilidad que conlleva el apellido Getty?

-No lo veo de esa manera, y trato de no concentrarme en cosas que no puedo controlar. Lo que sí puedo decirte es que enfrentarme a inseguridades, estrés u otros factores negativos, antes de convertirme en un personaje público, me dio una gran ventaja.

© Richard Ramos Diseños que casi besan el suelo, cortes amplios que, lejos de desdibujar, abrazan el cuerpo de la mujer, y un movimiento cargado de gracia e intención. Son los códigos que subliman la colección de otoño-invierno 24-25, de Giorgio Armani "En diez años, espero ser feliz y tener una familia. Quiero que mi futura familia se sienta como un equipo, en lugar de una jerarquía" © Richard Ramos Como ejemplo, el look con el que posa nuestra protagonista en estas imágenes, formado por cárdigan largo y negro, con flores estampadas; pantalón negro ancho; pendientes de tul con cristales; bailarinas estampadas, y sombrero de terciopelo negro con strass

-¿Crees que pertenecer a una familia tan notable y exitosa te abre puertas, o te expone a muchos prejuicios?

-Me abrió las puertas de todo. Creo que tengo un estilo único y una personalidad marcada, pero también la tienen muchos otros. Tener esas cualidades, y un apellido como el mío, me ha dado una oportunidad increíble. Aunque también tenga que luchar, mi batalla no es comparable a la de aquellos que lo logran sin esta ventaja. No puedo imaginar la frustración que deben sentir quienes están en la industria sin este privilegio, al escuchar a los nepo babies quejándose de cómo su nombre lo hace más difícil.

-¿Cómo es realmente Ivy Getty, cómo te definirías?

-No lo sé. La evolución constante de mi crecimiento es lo que vale la pena. Si tuviera la respuesta a quién soy, creo que me aburriría.

"Diseñar es un trabajo muy duro, y no me veo creando mi propia línea, pero sí consideraría la posibilidad de crear colecciones cápsula colaborativas"

-Sabemos que coleccionas piezas de moda fabulosas. ¿Qué hay en tu armario?

-Me inspiran mucho las películas que veía de niña. Tengo casi todos los vestidos icónicos de las comedias románticas más importantes de 2000.

-¿Cómo es tu estilo?

-Paso por muchas fases. A veces, lo que me pongo depende de un sueño que he tenido, de una foto de street style o del estado de ánimo en el que me encuentro.

© Richard Ramos En esta imagen, nuestra protagonista posa con un potente look para deslumbrar. La modelo, y coleccionista de moda, lleva mono bustier negro; capa de tul con flores; cinturón de terciopelo; y mitones de piel con flores estampadas

-Continúas el legado filantrópico de tu familia. ¿En qué sectores centras tu labor solidaria?

-Mis principales preocupaciones son la moda rápida y el maltrato animal. Mi padrastro trabajaba en la sociedad protectora de animales de San Francisco, y crecí rodeada de perros. Por otro lado, la industria de la moda es dañina para el medio ambiente, y siento que es urgente ocuparse de ello, y usar mi voz para ayudar a abordarlo.

-En estas páginas, posas con las creaciones de Giorgio Armani para este otoño-invierno. ¿Qué te parece esta colección?

-Es elegante, refinada, brillante.

© Richard Ramos Aún no hace frío, pero bajo un sol cada vez más tibio, nos apetece envolver nuestros looks con abrigos ligeros y capas fluidas. Junto a estas líneas, Ivy Getty conquista el asfalto con abrigo gris, con estampado floral, sobre camisa de seda gris plata, y pantalón de cachemira. Culmina el look con sombrero negro de piel, con flores bordadas

-¿Qué crees que hace diferente a esta icónica marca italiana?

-Los diseños son bellísimos, y los colores increíblemente elegantes. Armani deja atónitos a los demás, sin esfuerzo, con increíbles bordados y tejidos con abalorios. Tiene un talento increíble para el equilibrio.

-¿Algún deseo o sueño que cumplir en 2025?

-Tengo muchas ganas de construir un estudio de música en mi casa.

© Richard Ramos © Richard Ramos Es el tejido elegante y lujoso por excelencia. Y los outfits de nuestras modelos así lo demuestran. Junto a estas líneas, Ivy Getty posa con vestido bustier verde esmeralda, con bordado de flores tono sobre tono, y brazalete de tul negro con cristales verde pálido. Junto a ella, Eugenia Silva lleva vestido bustier de terciopelo negro; brazalete de tul negro, y pendientes de flores negras con strass, todo de la colección otoño-invierno 24-25, de Giorgio Armani

-¿Dónde y cómo te gustaría verte dentro de diez años?

-Espero ser feliz y tener una familia. Quiero que mi futura familia se sienta como un equipo, en lugar de una jerarquía.