Dakota Johnson, la reina del estilo setentero con un abrigo 'vintage' y el look más fácil de copiar

Pase el tiempo que pase, hay un tendencia (ya casi atemporal) que ha crecido con Dakota Johnson a lo largo de los años y defiende con estilazo. Aunque la hemos visto protagonizar diferentes tipos de producciones, vestida incluso de superheroína en la gran pantalla, nuestros looks favoritos son cuando sale de paseo por las calles y opta por prendas más casuales en las que inspirarnos. Tras cumplir 35 años lejos del foco mediático, ha vuelto a aparecer ante los fotógrafos de ruta de shopping con una combinación que confirma una vez más por qué es la reina de la estética setentera.

© Getty Images

Para protegerse de las primeras bajas de temperaturas que azotan la ciudad de Nueva York, la conocida actriz ha desempolvado de su amplio y envidiado armario una prenda muy especial que casualmente, se ha convertido en el must invernal de las expertas en moda y en el protagonista estrella de su atuendo. Hablamos de este abrigo marrón de inspiración vintage confeccionado en pelo (aunque ahora las marcas apuesta por el pelo sintético), que tiene solapas, bolsillos ocultos en los laterales, le queda por encima de las rodillas y el corte es ligeramente amplio. Está considerada todo un tesoro entre las que más saben de la materia, y sabemos que es una de las prendas que adora tu abuela, igual que los cárdigans de punto, ¿verdad?

© Getty Images © Getty Images

Así combina un abrigo de pelo

Dakota es una gran amante de la moda, siempre da en el clavo para crear el equilibrio perfecto y no abusar del "más es más", incluso cuando se enfundada de lentejuelas como cuando acude a premiers y alfombras rojas alrededor del globo terráqueo. En esta ocasión, y a los ojos de los paparazzi que han capturado su paso por la Gran Manzana, lo ha completado con una sudadera verde botella y camiseta blanca básica que casi no podemos apreciar porque lo oculta el gran y gustoso abrigo de pelo, sus vaqueros favoritos azul claritos, pernera recta y cortados al tobillo. Como complemento, destaca una gorra beisbolera azul marino (¿será de su novio Chris Martins, el cantante de Coldplay?), unas gafas de sol con la montura circular y un original bolso de ante marrón sobre el hombro, bautizado como Bindle. Ambas piezas son de la marca The Row que batutan las gemelas Olsen.

© GTRES © GTRES

Los botines estrella

Y por último, pero no menos importante, una vez más ha demostrado la importancia de dar con un buen calzado que llevar continuamente. Según vemos, la que alcanzó la fama con su papel en Cincuenta sombras de Grey, ha optado por unos botines de plataforma y caña bajita creados en piel y con una cremallera metálica central. Nuevamente, el ingenio y el saber hacer de las conocidas gemelas rubias Olsen, firman este modelo que seguramente volverá a lucir en las próximas semanas otoñales. Y si quieres añadirlas a tu colección, las hemos encontrado disponibles para su compra por 1.475 euros.